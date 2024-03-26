Проект второго корпуса гостиницы «Ибис» в Калининграде прошел экспертизу

Проект апарт-отеля, который планируют пристроить к гостинице «Ибис» на Московском проспекте в Калининграде, прошел экспертизу. Информация об этом опубликована на сайте Единого госреестра заключений.

Застройщиком выступает компания «Калининградинвест». Разработкой проектной документации для четырехзвездочного отеля занималась фирма архитектора Александра Башина «Балтситисервис».

По данным из Единого госреестра юрлиц, в настоящее время 97,8% доли в «Калининградинвесте» принадлежит зарегистрированной в Турции компании «Акфен Кузей Гайрименкуд Ишлетме Аноним Ширкети», еще 2,2% — гражданину РФ Джюнейту Балтаоглу.

В 2021 году проект пристройки к «Ибису» рассмотрели на заседании областного градсовета. Сообщалось, что здание будет семиэтажным, его высота составит 29 метров. Как пояснял Джюнейт Балтаоглу, в новом четырехзвездочном корпусе планируется разместить 60 номеров апартаментного типа с кухней, каждый из которых рассчитан на четыре человека.

«Это не жилье, которое маскируется под апартаменты, это чисто гостиничная история. Даже речи быть не может о какой-то продаже — компании удобно именно управлять такими площадями», — заверял архитектор Фёдор Лученко, представлявший проект. Участники градсовета тогда посоветовали сделать новый корпус на один-два этажа выше.