«Циан»: Калининград вошёл в число городов с наименьшим ростом цен на «вторичку»

Калининград вошёл в число городов с минимальным ростом цен на вторичное жильё. Статистику за I квартал 2024 года проанализировали эксперты «Циан».



С января по март стоимость квадратного метра в старом фонде Калининграда, по данным сервиса, увеличилась на 0,3%. Это один из самых низких показателей среди 35 городов, принимавших участие в исследовании. Меньше «вторичка» подорожала только в Москве (+0,2%). Единственным городом, где продавцы начали снижать цены в этом сегменте рынка недвижимости, стал Владивосток. «Квадрат» в старых квартирах подешевел там в среднем на 0,3%. В Калининграде его стоимость достигла 127 тыс. рублей. За год показатель вырос на 11%.

«В 1 квартале 2024 года цены на вторичном рынке продолжили увеличиваться несмотря на снижение спроса. В ряде локаций (в т.ч. с наиболее дорогим жильём) рост сменился стагнацией. В дальнейшем практически неизбежно медленное снижение цен (на фоне заградительно высоких ставок по ипотеке и снижения спроса). При этом глубокого падения (более 5-7%) нами не прогнозируется, — комментирует эксперт «Циан» Елена Лапшина.

Участие в исследовании принимали города с численностью населения более 500 тыс. человек, а также Сочи, Калининград, Московская и Ленинградская области. Учитывались цены предложения, указанные продавцами на сайте «Циан», которые могут отличаться от стоимости фактических сделок.