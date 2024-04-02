За год спрос на вторичном рынке жилья в Калининграде сократился почти на треть

Спрос на вторичное жильё в Калининграде в I квартале 2024 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года сократился на 31%. Об этом сообщила пресс-служба «Авито Недвижимости».



При этом «вторичка», по данным сервиса, подорожала в среднем на 11%. В настоящее время средняя стоимость квартиры в старом фонде составляет 6 млн рублей. «Однушку» можно приобрести за 4,7 млн. Предложение сократилось на 14%.

«На вторичном рынке жилья в России продолжают снижаться спрос и предложение, а цены — расти. Складывается ситуация, когда для одних недвижимость является стабильным и прибавляющим в цене активом, поэтому у владельцев квартир есть желание их „придержать“, а другие потенциальные покупатели обращают внимание на новостройки, где есть льготные ипотечные программы с более удобными условиями, чем на „вторичке“», — прокомментировал руководитель направления вторичной и загородной недвижимости «Авито» Сергей Еремкин.

Предложение в сегменте новостроек за год выросло в Калининграде на 71%. Спрос при этом увеличился только на 1%. Средняя стоимость новой квартиры составляет, по данным «Авито», 6,3 млн рублей. «Однушка» обходится в среднем в 4,8 млн. За год цена выросла на 8%, с начала года — на 1%.