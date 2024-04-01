За год предложение в сегменте новостроек выросло в регионе на 71%

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В I квартале 2024 года предложение в сегменте новостроек в Калининградской области выросло по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 71%. При этом количество интересующихся покупкой первичного жилья увеличилось на 1%, сообщили в пресс-службе «Авито Недвижимости».

Средняя стоимость новой квартиры в регионе составляет, по данным сервиса, 6,3 млн рублей. «Однушка» обходится в среднем в 4,8 млн. За год цена выросла на 8%, с начала года — на 1%.

«Спрос на рынке новостроек продолжает коррелировать с ситуацией в банковском секторе и ипотечными программами. С декабря 2023 года по льготной ипотеке первоначальный взнос вырос до 30%, а максимальная сумма субсидированного кредита составляет 6 млн рублей для всех регионов. По семейной — появились ограничения по количеству таких кредитов у заёмщика одновременно. Теперь вторую, третью и последующие квартиры стало купить сложнее. При этом снижение спроса и рост предложения на рынке положительно для покупателей сказываются на динамике цены — за год она прибавила всего 11% в среднем по России», — прокомментировал руководитель направления первичной недвижимости «Авито» Дмитрий Алексеев.

Быстрее всего в Калининграде дорожают типовые квартиры в новостройках.

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