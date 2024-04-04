На ул. Фрунзе планируют построить четырехэтажное здание под салоны красоты

На улице Фрунзе, 31 в Калининграде планируют построить четырехэтажное здание под предприятия в сфере индустрии красоты. Сейчас на территории находится ветхое здание, границы которого частично заходят на другой участок. Его и расположенное поблизости одноэтажное строение предлагается снести. В целях реализации проекта инвестор просит отойти от предельных параметров разрешённого строительства. Общественные слушания по этому вопросу продлятся до понедельника, 8 апреля, сообщается на сайте администрации Калининграда.



Согласно концепции, на участке с кадастровым номером 39:15:132515:683, в районе пересечения улиц Фрунзе и 9 Апреля, появится «здание бытового обслуживания с магазином и кафе», рядом с ним обустроят парковку на 20 машиномест и площадку для сбора мусора. Отход от параметров разрешённого строительства потребовался для того, чтобы соблюсти границы земельного участка и обеспечить «нормативный противопожарный разрыв» в шесть метров от соседнего здания.

Как отмечается в проекте, нынешнее трехэтажное здание не проходит по этим двум пунктам. В случае положительного исхода общественных слушаний региональное министерство градостроительной политики может предоставить застройщику разрешение отойти от восточной границы земельного участка с трех до одного метра.



Будущее здание в псевдоисторическом стиле общей площадью в 1411 квадратных метров предназначено для индустрии красоты. В нём планируется разместить парикмахерские, салоны ногтевого сервиса, студии татуажа и косметологии. Фасад отделают клинкерной плиткой и декоративной штукатуркой с установкой ночной подсветки. Скатную крышу планируют выполнить из фальца. На первом этаже разместят кафе на 20 посадочных мест и магазин, где будут продавать всё необходимое для мастеров из индустрии красоты.