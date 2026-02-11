Экспертиза одобрила проект здания с магазинами и кафе на ул. Фрунзе

Экспертиза одобрила проект здания с магазинами и кафе на ул. Фрунзе
Изображение из документации к общественным слушаниям
Проект строительства здания бытового обслуживания с магазинами и кафе на ул. Фрунзе, 31 в Калининграде прошёл экспертизу. Соответствующая информация размещена на сайте Единого государственного реестра заключений.

Процедура завершилась 9 февраля. Документацию для экспертизы подготовили компании «Авангардгазстрой» и «Архитектурная мастерская Вячеслава Ковальчука» из Калининграда. В качестве экспертной организации выступило калининградское ООО «Проэксперт». Строительством займётся Елена Смирнова.

Строительство запланировано на участке с кадастровым номером 39:15:132515:683. Уточнённая площадь составляет 1388 кв. м. Разрешённый вид использования участка — бытовое обслуживание.

О том, что на ул. Фрунзе планируют построить четырехэтажное здание под предприятия в сфере индустрии красоты, стало известно в апреле 2024 года. Согласно концепции, рядом со зданием обустроят парковку на 20 машиномест и площадку для сбора мусора.

Будущее здание в псевдоисторическом стиле общей площадью в 1411 квадратных метров предназначено для индустрии красоты. В нём планировалось разместить парикмахерские, салоны ногтевого сервиса, студии татуажа и косметологии. Фасад собирались отделать клинкерной плиткой и декоративной штукатуркой с установкой ночной подсветки. Скатную крышу планировали выполнить из фальца. На первом этаже должны были разместиться кафе на 20 посадочных мест и магазин со всем необходимым для мастеров из индустрии красоты.

