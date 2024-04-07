Предложение долгосрочной аренды квартир в Калининграде сократилось на 42%

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За год предложение на рынке долгосрочной аренды квартир в Калининграде сократилось на 42%. Показатель стал самым значительным среди городов, участвовавших в исследовании «Авито Недвижимости». Такие данные приводит пресс-служба сервиса.

Аналитики «Авито» сравнили показатели за I квартал 2024 года с аналогичным периодом 2023. Спрос на долгосрочную аренду квартир в Калининграде сократился за год на 2%. Стоимость услуги при этом выросла на 32%. За месяц проживания в съёмной квартире в столице региона платят в среднем 25 тыс. рублей. «Однушку» можно снять за 23 тыс. В Москве она обойдётся в 55 тыс. рублей. Средняя стоимость аренды квартиры в столице достигла 85 тыс. рублей в месяц.

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