Генне: жители Ленпроспекта получили красивые ветшающие фасады и никакого комфорта

Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
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Жители Ленинского проспекта при подготовке к ЧМ-2018 «ничего не получили в плане комфорта», и вопрос реновации расположенных там домов будет становиться все более острым. Тема обсуждалась в пятницу, 12 апреля, в эфире радиостанции «Балтик Плюс» с участием советника губернатора Вячеслава Генне.

«Кроме красивых фасадов, быстро ветшающих, в принципе, люди ничего не получили в плане комфорта: дворы, подъезды, инфраструктура внутренняя в домах. Вот поэтому есть, наверное, смысл об этом задуматься», — сказал Вячеслав Генне, отвечая вопрос о необходимости реновации домов на Ленинском проспекте. Опыт Москвы при этом говорит, что потребуется расселять жителей в новые кварталы. Сейчас решить вопрос с реновацией мешает в том числе тот факт, что Ленинский проспект — «наша главная магистраль в центре города», считает архитектор. «Хотя магистраль в центральной части города — это не совсем корректная история. Я думаю, что все-таки транспортная нагрузка будет снижаться за счет новой уличной дорожной сети, каких-то альтернатив, как можно, минуя, проехать центр», — добавил он.

Ранее Архитектор Александр Башин, отвечая на аналогичный вопрос, заявил, что «хрущевкам» в центре Калининграда из-за обветшания осталось в среднем «30 лет жизни».

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