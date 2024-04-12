Генне: жители Ленпроспекта получили красивые ветшающие фасады и никакого комфорта

Жители Ленинского проспекта при подготовке к ЧМ-2018 «ничего не получили в плане комфорта», и вопрос реновации расположенных там домов будет становиться все более острым. Тема обсуждалась в пятницу, 12 апреля, в эфире радиостанции «Балтик Плюс» с участием советника губернатора Вячеслава Генне.



«Кроме красивых фасадов, быстро ветшающих, в принципе, люди ничего не получили в плане комфорта: дворы, подъезды, инфраструктура внутренняя в домах. Вот поэтому есть, наверное, смысл об этом задуматься», — сказал Вячеслав Генне, отвечая вопрос о необходимости реновации домов на Ленинском проспекте. Опыт Москвы при этом говорит, что потребуется расселять жителей в новые кварталы. Сейчас решить вопрос с реновацией мешает в том числе тот факт, что Ленинский проспект — «наша главная магистраль в центре города», считает архитектор. «Хотя магистраль в центральной части города — это не совсем корректная история. Я думаю, что все-таки транспортная нагрузка будет снижаться за счет новой уличной дорожной сети, каких-то альтернатив, как можно, минуя, проехать центр», — добавил он.