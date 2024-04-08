Архитектор: хрущёвкам в центре Калининграда осталось простоять 30 лет

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Хрущёвкам в центре Калининграда осталось около 30 лет эксплуатации. Такое мнение высказал архитектор Александр Башин в эфире радио «Балтик Плюс» в понедельник, 8 апреля.

Эксперт отметил, что у каждого здания свой срок эксплуатации: если усреднять, получится около 80 лет. Для более точных расчётов необходимо провести инвентаризацию по каждому строению. «Где-то мы подходим к такому сроку, что осталось этим зданиям лет 30 <...> жизни. Поэтому надо думать, что с этими зданиями делать через 30 лет», — рассказал архитектор.

Он особенно выделил квартал в пределах Ленпроспекта и улиц Шевченко, Сергеева и Черняховского, а также многоэтажки по правую сторону Советского проспекта, например по ул. Уральской. Износ этих зданий, по словам Башина, приближается к 75 годам, и «большого смысла реновации вот этих районов нет».

Архитектор считает необходимым в течение 2-3 лет разработать концепцию будущей застройки центра Калининграда, опираясь в первую очередь на формирование благоприятной городской среды. Башин убеждён: проект должен быть государственной программой, а не инвестиционным планом, так как с экономической точки зрения строительство новых домов взамен старым не принесёт девелоперам явной выгоды.

«Лет через 30 всё равно придётся менять эти здания, сейчас было бы хорошо задуматься об этом и создать в течение 2-3 лет программу по реновации», — резюмировал специалист.

Взгляд изнутри: обратная сторона ремонта хрущёвок в центре Калининграда

Отремонтированные к ЧМ-2018 в «ганзейском» стиле пятиэтажки на Ленинском проспекте недавно оснастили архитектурной подсветкой. На днях стало известно, что власти планируют капитально ремонтировать фасады этих домов вновь.

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