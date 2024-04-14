В Гурьевске разрешили построить семиэтажный дом рядом с парком

Региональные власти выдали разрешение на строительство многоквартирного жилого дома рядом с парком сенситивного развития в Гурьевске. Информация об этом опубликована на сайте областного правительства.



Объект предусмотрен на пересечении улиц Ленина и Гурьева. Строительство разрешено на земельном участке с кадастровым номером 39:03:010029:503. Общая площадь семиэтажного здания составит 15 486 квадратных метров. Разрешение на возведение дома выдано компании «Жилой комплекс „Аврора“».

Фирма была зарегистрирована в 2021 году в Калининграде. Ее единственным учредителем и гендиректором является Максим Чубарев.