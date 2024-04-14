В Светлогорске планируют построить комплекс четырехэтажек недалеко от моря

Региональные власти выдали разрешение на строительство трех четырехэтажных домов на Калининградском проспекте в Светлогорске. Информация об этом опубликована на сайте областного правительства.



Возведение зданий запланировано недалеко от побережья за поселком Отрадное, на земельном участке с кадастровым номером 39:17:020022:257 общей площадью 9492 квадратных метра. Разрешение на строительство выдано компании «Штерн и К». Согласно данным областного министерства градостроительной политики, общая площадь зданий составит 7902, 5186 и 4056 квадратных метров. Разрешение на строительство действует до 9 октября 2026 года.

Компания «Штерн и К» зарегистрирована в Калининграде. По сведениям из Единого госреестр юрлиц, ее учредителем и гендиректором является Борис Калинин. Основной вид деятельности фирмы — покупка и продажа собственной недвижимости.