В Светлогорске планируют построить комплекс четырехэтажек недалеко от моря

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Региональные власти выдали разрешение на строительство трех четырехэтажных домов на Калининградском проспекте в Светлогорске. Информация об этом опубликована на сайте областного правительства.

Возведение зданий запланировано недалеко от побережья за поселком Отрадное, на земельном участке с кадастровым номером 39:17:020022:257 общей площадью 9492 квадратных метра. Разрешение на строительство выдано компании «Штерн и К». Согласно данным областного министерства градостроительной политики, общая площадь зданий составит 7902, 5186 и 4056 квадратных метров. Разрешение на строительство действует до 9 октября 2026 года.

Компания «Штерн и К» зарегистрирована в Калининграде. По сведениям из Единого госреестр юрлиц, ее учредителем и гендиректором является Борис Калинин. Основной вид деятельности фирмы — покупка и продажа собственной недвижимости.

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