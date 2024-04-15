Спрос на покупку земли в Калининградской области за год вырос почти на треть

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За год спрос на покупку земли в Калининградской области вырос на 27%. Показатели за I квартал 2024 года и аналогичный период прошлого года сравнили аналитики «Авито Недвижимости».

По данным сервиса, стоимость всех форматов земли, доступных к покупке на платформе, выросла на 12%. Участок под индивидуальное жилищное строительство в регионе в настоящее время можно приобрести в среднем за 900 тыс. рублей. За землю на территории СНТ и ДНП отдают порядка 700 тыс., подсчитали в «Авито». Предложение в сегменте продажи земли в Калининградской области за год сократилось на 2%.

«Для строительства частного жилого дома с привлечением подрядной организации можно взять сельскую ипотеку на землю по льготной ставке до 3%. В этом плане условия даже лучше, чем с семейной ипотекой на новостройки, что поддерживает рынок приобретения земельных участков. А на фоне растущей стоимости квадратного метра в городских квартирах многие принимают решение о возведении собственного отдельно стоящего дома, поэтому приобретают землю под ИЖС», — прокомментировал руководитель направления вторичной и загородной недвижимости «Авито» Сергей Еремкин.

Интерес к аренде земли в регионе за год вырос на 42%. Стоимость услуги при этом снизилась на 43%, составив в среднем 2000 рублей в месяц. Предложение сократилось на 5%.

К концу 2023 года средняя стоимость сотки земли составляла в регионе 90 тыс. рублей. При этом сотка под ИЖС стоила 100 тыс. рублей. Показатель для земель сельскохозяйственного назначения — 95 тыс.

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