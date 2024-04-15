Владелец глэмпинга в Отрадном выиграл аукцион на аренду соседнего участка

Изображение: публичная кадастровая карта
Изображение: публичная кадастровая карта
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Предприниматель Алексей Зыков стал победителем аукциона на аренду земельного участка в поселке Отрадное Светлогорского округа. Информация об этом опубликована на сайте администрации муниципалитета.

Бизнесмен предложил арендовать участок за 1,52 млн рублей в год. Начальная цена составляла 1,47 млн. Вторым участником торгов был Матвей Шмидт из Самарской области. Речь идет о территории площадью 632 квадратных метра рядом с домом №16 на улице Тельмана. Она предназначена под индивидуальное жилищное строительство. Срок аренды земли по договору — 20 лет.

Как отмечает портал Rugrad, Алексей Зыков также является арендатором соседнего участка, на котором располагается глэмпинг «Шалаш». Предпринимателю досталось свободное от построек землевладение, которое непосредственно граничит с участком под туристический объект площадью 6,3 тысячи квадратных метров (кадастровый номер 39:17:020019:43).

В 2021 году сообщалось, что принадлежащая Зыкову компания «Термотех» получила разрешение на строительство пятиэтажного «комплекса апартаментов» в районе озера Тихого в Светлогорске. Застройщик представлял проект на заседании областного градсовета.

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