Владелец глэмпинга в Отрадном выиграл аукцион на аренду соседнего участка

Предприниматель Алексей Зыков стал победителем аукциона на аренду земельного участка в поселке Отрадное Светлогорского округа. Информация об этом опубликована на сайте администрации муниципалитета.



Бизнесмен предложил арендовать участок за 1,52 млн рублей в год. Начальная цена составляла 1,47 млн. Вторым участником торгов был Матвей Шмидт из Самарской области. Речь идет о территории площадью 632 квадратных метра рядом с домом №16 на улице Тельмана. Она предназначена под индивидуальное жилищное строительство. Срок аренды земли по договору — 20 лет.

Как отмечает портал Rugrad, Алексей Зыков также является арендатором соседнего участка, на котором располагается глэмпинг «Шалаш». Предпринимателю досталось свободное от построек землевладение, которое непосредственно граничит с участком под туристический объект площадью 6,3 тысячи квадратных метров (кадастровый номер 39:17:020019:43).

В 2021 году сообщалось, что принадлежащая Зыкову компания «Термотех» получила разрешение на строительство пятиэтажного «комплекса апартаментов» в районе озера Тихого в Светлогорске. Застройщик представлял проект на заседании областного градсовета.