Новостройки и «вторичка» в Калининграде сблизились в цене

Калининград вошёл в топ-3 городов с минимальной разницей цен на новостройки и «вторичку». Такие данные приводит сервис «Яндекс Недвижимость».



В марте квадратный метр на вторичном рынке в Калининграде стоил в среднем 118 тыс. рублей, в новостройках — 126 тыс. Разница в цене составила 6,3% в пользу новостроек. Это второе место среди исследуемых городов. В топ-3 также вошли Москва (0,5%) и Владивосток (7,4%). Максимальная разница в цене зафиксирована в Челябинске, где квадратный метр в новостройке дороже, чем на вторичном рынке, на 38%.

За последний год стоимость «квадрата» вторичного жилья в Калининграде выросла на 7%, с февраля — на 0,1%. Темпы роста стоимости «вторички» в Калининграде стали одними из самых низких в стране. В топе городов по ценам на вторичном рынке Калининград занял седьмое место, уступив Москве, Сочи, Санкт-Петербургу, Владивостоку, Казани и Нижнему Новгороду.

«Мы предполагаем, что на вторичном рынке продолжит накапливаться предложение, так как есть существенный объём строящегося жилья, которое будет переходить в категорию вторичной недвижимости после сдачи, — прокомментировал коммерческий директор „Яндекс Недвижимости“ Евгений Белокуров, — В то же время пока очевидных стимулов для роста спроса на вторичном рынке не наблюдается, хотя та доля покупателей, которая не имеет возможности воспользоваться оставшимися льготными программами, возможно, переориентируется на вторичный рынок при поиске недвижимости».

В феврале средние цены на новостройки в Калининграде превышали стоимость «вторички» на 10,2%.