Областные власти утвердили новый приказ по застройке улицы в Пионерском

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Областное министерство градостроительной политики выпустило новый приказ, касающийся комплексной застройки улицы Рабочей в Пионерском. Документ опубликовали в пятницу, 19 апреля, на портале правовой информации.

Приказом утверждается проект планировки территории, включая проект межевания. Предыдущий нормативный акт был отменен в феврале наряду с заключением о соответствии документации требованиям законодательства. Решение было принято в связи с нарушением отдельных положений Градостроительного кодекса и постановления администрации Пионерского округа.

Согласно новому документу площадь территории под запланированные жилые дома составляет 2,53 гектара. В предыдущем приказе приводился показатель 2,69 гектара. Другие ключевые параметры остались прежними. В частности, предполагается снос трех аварийных малоэтажных зданий и строительство четырех пятиэтажных домов, а также сопутствующей инфраструктуры. В одном из зданий запланирован детский сад на 30 мест.

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Изображение из нового приказа областных властей

Застройкой улицы Рабочей в Пионерском намерена заняться компания «СК Макрострой». В 2020-2022 годах эта фирма получила несколько разрешений на строительство домов на улице Октябрьской в Пионерском и в поселке Рыбное. Как сообщал портал Rugrad, владелец компании — бывший депутат местного окрсовета Алексей Малышев.

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