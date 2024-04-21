Проект ремонта здания «Восточно-прусского заведения для слепых» прошел экспертизу

Проект капитального ремонта памятника архитектуры на ул. Комсомольской, 95 а получил положительное заключение государственной экспертизы. Информация опубликована в реестре госэкспертиз.



И заказчиком ПСД, и исполнителем выступило государственное бюджетное учреждение культуры «Научно-производственный центр по охране, учету и реставрации памятников истории и культуры Калининградской области».



Ранее стало известно, что власти решили провести масштабный ремонт исторического здания. Проект реконструкции прошел историко-культурную экспертизу. Во время оценки состояния строения специалисты выяснили, что за время простоя оно пришло в упадок: в цокольном этаже нарушена гидроизоляция стен, частично сошел штукатурный слой, местами утрачены ливневые стоки, течет крыша, двери и окна требуют замены. Сроки начала ремонта пока не определены.

Сообщалось, что при ремонте в здании установят аутентичные деревянные окна.