Проект ремонта здания «Восточно-прусского заведения для слепых» прошел экспертизу

Фото: портал «Пруссия 39»
Фото: портал «Пруссия 39»
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Проект капитального ремонта памятника архитектуры на ул. Комсомольской, 95 а получил положительное заключение государственной экспертизы. Информация опубликована в реестре госэкспертиз.

И заказчиком ПСД, и исполнителем выступило государственное бюджетное учреждение культуры «Научно-производственный центр по охране, учету и реставрации памятников истории и культуры Калининградской области». 

Ранее стало известно, что власти решили провести масштабный ремонт исторического здания. Проект реконструкции прошел историко-культурную экспертизу. Во время оценки состояния строения специалисты выяснили, что за время простоя оно пришло в упадок: в цокольном этаже нарушена гидроизоляция стен, частично сошел штукатурный слой, местами утрачены ливневые стоки, течет крыша, двери и окна требуют замены. Сроки начала ремонта пока не определены.

Сообщалось, что при ремонте в здании установят аутентичные деревянные окна.

По данным портала «Пруссия 39», здание Восточно-прусского учебного заведения для слепых на улице Луизен-аллее — нынешней Комсомольской — было построено в 1909 году по проекту архитектора Вильгельма Варрентраппа. В советские годы там размещался штаб 11-й армии. В 2007 году комплекс зданий восточно-прусского учреждения для слепых был включен в перечень объектов культурного наследия регионального значения.

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