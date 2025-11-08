На ремонт здания Восточно-прусского учебного заведения для слепых выделяют 119 млн (фото)

В Калининграде планируют капитально отремонтировать объект культурного наследия регионального значения «Здание Восточно-прусского учебного заведения для слепых (архитектор В. Варрентрапп)» 1909 года постройки. Анонс закупки опубликован на сайте регионального центра торгов.

Здание находится на ул. Комсомольской, 95а. К поиску подрядчика готовится ГБУК «Научно-производственный центр по охране, учёту и реставрации памятников истории и культуры Калининградской области». Полный объём финансового обеспечения — 119 646 419 рублей. Финансирование рассчитано на 2026 год. Сроки подачи заявок на участие в торгах на момент подготовки материала на сайте указаны не были.

По данным портала «Пруссия 39», здание Восточно-прусского учебного заведения для слепых на улице Луизен-аллее — нынешней Комсомольской — было построено в 1909 году по проекту архитектора Вильгельма Варрентраппа. В советские годы там размещался штаб 11-й армии. В 2007 году комплекс зданий восточно-прусского учреждения для слепых был включен в перечень объектов культурного наследия регионального значения.

Ранее стало известно, что власти решили провести масштабный ремонт исторического здания. Проект реконструкции прошёл историко-культурную экспертизу. Во время оценки состояния строения специалисты выяснили, что за время простоя оно пришло в упадок: в цокольном этаже нарушена гидроизоляция стен, частично сошёл штукатурный слой, местами утрачены ливневые стоки, течет крыша, двери и окна требуют замены. Сообщалось, что при ремонте в здании установят аутентичные деревянные окна.

В апреле 2024 года проект капитального ремонта памятника архитектуры на ул. Комсомольской, 95а получил положительное заключение государственной экспертизы.