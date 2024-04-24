Власти: Пионерский разрастается, поэтому идет активная застройка

Власти Пионерского связали активную жилую застройку курорта с растущим спросом на недвижимость. Комментарий местной администрации опубликован в ответ на замечание местной жительницы о градостроительном облике города на странице губернатора Антона Алиханова в соцсети «ВКонтакте».



«Пионерский разрастается, есть спрос на недвижимость, поэтому и идет активная застройка. Все строительство ведут по градостроительному плану, утвержденному на уровне региона. Проекты объектов капитального строительства также согласовывают в области. Благодаря строительству недвижимости город увеличит доходную часть бюджета за счет имущественных налогов и сможет развиваться дальше», — пояснили в администрации Пионерского.

При этом чиновники отметили, что «все же в городе идет не только застройка». «Стараемся облагораживать природные территории. Сейчас благоустраиваем центральный парк, овраг, „Первое Шанхайское озеро“. Там оборудуем общественные территории, где можно будет прогуляться. В планах есть благоустройство „Второго озера“. На нем отремонтируем дамбу и почистим дно. В городе также есть „Парк Карася“ и сосновый бор, где можно подышать свежим воздухом», — прокомментировали в муниципалитете.

В конце 2023 года власти озвучили планы по объединению Светлогорска и Пионерского. Губернатор Антон Алиханов обратил внимание, что за последние годы региональные власти выделили деньги на три дороги, соединяющие эти курорты. «Хуторская, Рабочая и, собственного говоря, через Зори — основной поток. У вас три дороги, которые, по сути, вас сделали одним городом. Сейчас не будем говорить про то, что в принципе напрашивается слияние, но тем не менее — напрашивается», — сказал Алиханов. Подробнее эти планы в областном правительстве пока не раскрывают. Что о них думают эксперты, читайте в материале «Нового Калининграда» по ссылке.