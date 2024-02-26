На горизонте — Светлонерский: эксперты о планах по «слиянию» приморских городов

В конце прошлого года стало известно об идее областных властей объединить два приморских города: Светлогорск и Пионерский. О том, что «слияние напрашивается», заявил губернатор Антон Алиханов. Частично оно уже началось: проект строительства променада для будущего «Светлонерского» прошел экспертизу, а территорию между курортами готовят под застройку. «Новый Калининград» попытался разобраться, зачем понадобилось соединять муниципалитеты и как относятся к возможному «слиянию» представители туриндустрии, экологи и местные жители.



Общий променад и три дороги

Планы по объединению Светлогорска и Пионерского прозвучали в конце декабря во время бизнес-миссии ВЭБ.РФ и Агентства стратегических инициатив. Речь о развитии курортов велась на мероприятии, где обсуждался туристический потенциал региона. Губернатор Антон Алиханов тогда обратил внимание, что за последние годы региональные власти выделили деньги на три дороги, соединяющие Светлогорск с Пионерским.

«Хуторская, Рабочая и, собственного говоря, через Зори — основной поток. У вас три дороги, которые, по сути, вас сделали одним городом, — сказал тогда Алиханов. — Сейчас не будем говорить про то, что в принципе напрашивается слияние, но тем не менее — напрашивается».

В поселке Зори, через который проходит одна из «общих» для двух городов дорог, запланирован масштабный проект по созданию «рекреационно-жилого кластера» с гольф-полем на 18 лунок. Под эту застройку уже подготовили изменения в градостроительную документацию. Землю готовятся передать фирме «Раушен хотел ресорт», связанной с главой Минпромторга РФ Денисом Мантуровым. Эта же компания застраивает променад в Светлогорске.

Вторая дорога, соединяющая приморские города, расположена ближе к морю и проходит через поселок Рыбное. Речь об улице Рабочей. Сейчас областные власти занимаются планировкой земли в ее границах «под комплексное развитие территории жилой застройки». Там планирует строительство компания «СК Макрострой», владельцем которой, по данным портала Rugrad, является бывший депутат окрсовета Пионерского Алексей Малышев. Эта же фирма строит жилье в Рыбном. Недавно там появился крупный пустырь на месте, где раньше были лесопосадки.

Еще один объект, который должен соединить два курорта, — променад протяженностью около двух километров. Проект, на который было направлено 64,5 млн рублей, прошел госэкспертизу в июле 2023 года. Построить набережную рассчитывают на федеральные деньги.

«Слияние» может повлечь за собой смену нынешнего руководства двух муниципалитетов. Администрацию Светлогорска до 2017 года возглавлял владелец одного из крупнейших ресторанных холдингов в Калининграде Александр Ковальский (главой муниципалитета в то время был директор рекламного агентства «Мольберт и братья» Гарри Гольдман, являвшийся в 2016-2019 годах вице-премьером областного правительства). Ковальский покинул пост сити-менеджера на фоне сообщений об огнестрельном ранении в живот, но муниципалитетом до сих пор руководят люди из его команды. Местный совет депутатов с 2018 года возглавляет бизнес-партнер семьи Ковальского Андрей Мохнов, а светлогорскую администрацию — Владимир Бондаренко, который долгое время работал в компании Александра Ковальского и пришел вместе с ним в органы местного самоуправления.

В Пионерском с конца 2014 года, после ухода Риммы Сагаевой, руководившей муниципалитетом 13 лет, сменилось пять сити-менеджеров. Долгое время Пионерский считался «вотчиной» экс-главы «Янтарьэнерго», а ныне генерального директора ПАО «Россети Центр» Игоря Маковского. Администрацию городского округа возглавлял Алексей Семенцов, впоследствии перешедший в коммерческие структуры, связанные с «Русской промышленной группой», которой ранее руководил Маковский. А главой Пионерского была Елена Широченко: она также впоследствии возглавила одну из структур «Русской промышленной группы». Оба покинули муниципалитет после того, как Игорь Маковский в 2018 году перешел на «федеральный уровень»: с тех пор Пионерский остается «неприкаянным», перестав быть зоной интересов какой-либо из групп влияния. С 2019 года администрацию возглавляет бывший начальник отдела реализации Калининградского рыбного порта Леонид Шибаев. Главой муниципалитета с 2022 года является экс-директор того же порта Игорь Разинкин.



Новые интересанты в Светлогорске

Нынешний сити-менеджер Пионерского, комментируя в 2023 году проект общего для двух курортов променада, высказал мнение, что он позволит создать «дополнительную транспортную доступность жителей Светлогорска и Пионерского», «агломерацию по пляжной территории». «Плюс опять-таки будет таким образом создана причина, по которой не только летом, но и зимой можно приехать в Светлогорск и прогуляться до Пионерского или наоборот», — пояснял Леонид Шибаев в эфире радиостанции «Балтик Плюс». Однако говорить о планах региональных властей по слиянию двух городов чиновник отказался. «Нет комментариев по этому поводу, потому что нет задачи такой сейчас», — заявил он в разговоре с «Новым Калининградом».

Комментарий главы администрации Светлогорского округа Владимира Бондаренко получить также не удалось. В областном правительстве подробностей о планируемом объединении Светлогорска и Пионерского не сообщают. В ответ на просьбу пояснить, насколько близка такая перспектива, начальник пресс-службы областного правительства Дмитрий Лысков заявил, что не владеет информацией по этому вопросу.

Источник «Нового Калининграда» рассказал, что одна из причин планируемого «слияния» — появление в Светлогорске интересантов, желающих сменить нынешнее руководство муниципалитета. «Они более симпатичны областному правительству, так как региональные власти уже много лет не влияют на Светлогорск. Просто так поменять руководство муниципалитета не получится, а слияние позволяет это сделать, ни с кем не поссорившись», — указал собеседник.

По словам политического консультанта Марата Хамидуллина, при слиянии муниципалитетов власти преследуют две цели. «Первая — это сокращение издержек, в том числе за счет сокращения чиновничьего аппарата и затрат на него. Вторая — это повышение эффективности управления за счет сокращения цепочки от принятия решения до его исполнения» — пояснил эксперт «Новому Калининграду». Доцент Финансового университета при Правительстве РФ Петр Щербаченко добавил, что это позволит лучше координировать программы развития, но при принятии решения о слиянии курортов должны учитываться специфика каждого из них, потенциал для развития туризма и инфраструктуры, а также мнения и интересы местных жителей.

Объединение двух курортов может оказаться эффективным «при правильной реализации», считает Марат Хамидуллин. «Во-первых, это позволит создать так называемые туристические кластеры или агломерации. Когда, например, туристам предлагается единый маршрут с посещением различных привлекательных мест территорий. Такие маршруты можно реализовать и в разных муниципалитетах, но когда какие-либо бюджетные учреждения — а, как правило, туристические места таковыми и являются — находятся в подчинении разных муниципалитетов, то возникают проблемы при согласовании и дальнейшей работе с ними. Кроме того, когда такие зоны объединены в один муниципалитет, гораздо проще получать федеральное финансирование или софинансирование на улучшение инфраструктуры территорий, участвовать в различных федеральных конкурсах и программах», — пояснил эксперт.

Петр Щербаченко высказал мнение, что за счет слияния может повыситься заинтересованность туристов в отдыхе в Пионерском и «значительно увеличится» турпоток в этот город: «Появятся новые отели, рестораны и магазины. Пионерский, в свою очередь, поделится морской инфраструктурой со Светлогорском для отдыха».

«Вопрос, кто именно станет главой»

Развитие курортных муниципалитетов в Калининградской области сегодня оценивается в сравнении с Зеленоградском, указала в разговоре с «Новым Калининградом» бывший вице-премьер областного правительства по внутренней политике Елена Волова: «Очевидно, что Пионерский и Светлогорск активно отстают, причем не в конкретном периоде, а на протяжении многих лет. Хотя имеют те же ресурсы развития: море, пляжи, отели, кафе и другую инфраструктуру, в чем-то даже лучшую, чем в Зеленоградске».

По ее мнению, планируя объединение двух курортов, региональные власти ставят целью «подтолкнуть развитие этих муниципалитетов и хотя бы приблизить их к популярности Зеленоградска». «Видимо, этот путь кажется им наиболее перспективным. То, что перемены назрели, причем давно, понимают все. И если этот путь позволит жителям и гостям региона с таким же удовольствием ездить в Светлогорск и Пионерский, а кому-то жить там, — это правильный путь. Вопрос: кто именно станет главой — от этого многое зависит», — добавила Елена Волова.

В Пионерском к идее о слиянии двух курортов, судя по реакции в соцсетях, отнеслись скептически. Часть жителей обеспокоена возможным наплывом в город туристов. Некоторые считают, что в короткие сроки реализовать планы по объединению властям не удастся.

«В идее слияния Светлогорска и Пионерского до сих пор непонятно, какие цели, кроме коммерческой выгоды застройщиков, она предполагает. Если принять во внимание расположение этих двух городов на местности, можно с уверенностью сказать, что без грубого нарушения требований законодательства РФ — Градостроительного кодекса РФ, Земельного кодекса, Лесного, Водного кодекса РФ реализовать планируемый проект будет невозможно. А значит, есть весьма уважительная причина отказаться от планов создания приморской агломерации, да и часть 2 статьи 15 Конституции РФ обязывает власть соблюдать законы», — считает жительница Пионерского Валентина Опалева.

По ее мнению, подобные инициативы «в первую очередь должны быть связаны, например, с ростом промышленного развития», но в Пионерском такой перспективы не предвидится. «Есть вполне обоснованные опасения, что вместо так называемого запланированного „развития“ мы просто получим скученность населения в одном месте. И, конечно же, мы теряем сельхозземли. Под мегастроительство уйдут земельные угодья, предназначенные для хоздеятельности: пашни, сенокосы, пастбища, насаждения, лесополосы, участки для ведения садоводства, огородничества, земельные участки личного подсобного хозяйства, уйдет под снос недвижимое имущество собственников и так далее. И это при том, что законы РФ запрещают вести строительство на землях сельхозназначения, на землях лесного и водного фонда. Бесспорно, такая деятельность нанесет невосполнимый ущерб экологии и экосистеме в целом», — пояснила Валентина Опалева.





«Дать шанс Пионерскому»

Вопросы вызывают и планы по строительству променада между двумя курортами. Длина побережья Балтийского моря в пределах Калининградской области составляет 145 километров, из которых 73,3 километра подвержены постоянному разрушению стихии, обратила внимание эколог Александра Королева. «На сегодняшний день под защитой специальных гидротехнических сооружений — стен, опоясок, волнорезов, волногасящих сооружений, искусственных авандюн — находятся лишь более 12 километров берега. Однако и они порой не выдерживают натиска Балтики и разрушаются во время сильных штормов», — констатировала эксперт.

Она напомнила об ущербе, нанесенном пляжам в результате штормов, о котором в последние месяцы сообщало госучреждение «Балтберегозащита». «Ситуация на Калининградском побережье полностью укладывается в общую картину результатов локальных явлений глобального изменения климата», — уточнила Королева. В докладе комиссии по защите морской среды Балтийского моря HELCOM от 2021 года говорится, что «побережье находится под множественным стрессовым воздействием изменения климата и различной деятельности человека», добавила эколог.

Вместе с тем «ничего не слышно о стратегии, включающей масштабную программу сохранения калининградского побережья», указала она. «Без этого променад просто смоет в воду, как это уже происходит с променадом у президентской резиденции в Пионерском. Ну, а про пляж в Светлогорске все давно знают. Где он?» — прокомментировала планы по «слиянию» двух курортов Александра Королева.

В областной Ассоциации предприятий индустрии туризма высказали мнение, что слияние двух курортов вряд ли будет эффективным с точки зрения дальнейшего туристического развития. «Каждый курорт федерального значения, будь то Зеленоградск, Светлогорск или Пионерский, является самостоятельной яркой краской в палитре прибрежной туристической агломерации Калининградской области. Выражая мнение сообщества, хочу отметить, что Светлогорск и Пионерский — совершенно разные муниципалитеты с исторически разными задачами, разной инфраструктурой, условиями хозяйствования и типом побережья. Их объединение в один округ не улучшит управляемость всем хозяйством, скорее, наоборот», — пояснила «Новому Калининграду» председатель ассоциации Светлана Мержвинская.

По ее словам, Пионерскому «нужно дать шанс на самостоятельный путь развития, а востребованность слияния с соседним муниципалитетом определит время». «Уже сейчас масштабная концепция развития Филинской бухты, возведение пляжеудерживающих сооружений в зоне береговой черты Светлогорска и активная застройка жилыми и апарткварталами вокруг города требует максимального внимания администраций городского округа и региона к уже существующим проектам. Пионерский же, ввиду выгодного экономико-географического положения, обладает высоким туристско-рекреационный потенциалом, который в полной мере раскроется при запуске морского терминала», — заключила Мержвинская.

Текст: Елена Калугина, фото: Виталий Невар, Юлия Власова / Новый Калининград