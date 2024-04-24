Бывший офис Сбербанка на Московском проспекте продают за 300 млн рублей (фото)

Здание на Московском проспекте, 24, где находился офис «Сбербанка», выставили на продажу за 300 млн рублей. Соответствующее объявление опубликовано на платформе «Авито».

Площадь объекта составляет 5230 кв. м, к нему прилагается земельный участок площадью 2 261 кв. м с парковкой для 20 автомобилей. Год постройки восьмиэтажного здания — 1998. «Есть готовый проект коворкинга/сервисного офиса с контейнерным фуд-холлом на земельном участке», — говорится в публикации.

Авторы объявления обращают внимание, что офисная отделка выполнена в помещениях с первого по третий этаж. С четвертого по восьмой этажи ведутся ремонтные работы, сантехническое оборудование там демонтировано. «Главной целью проекта является создание деловой площадки/общественного пространства, где приятно работать и творить, проводить деловые встречи и мероприятия», — отмечается в публикации.

Иллюстрации: скриншоты с сайта avito.ru/kaliningrad