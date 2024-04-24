Бывший офис Сбербанка на Московском проспекте продают за 300 млн рублей (фото)

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Здание на Московском проспекте, 24, где находился офис «Сбербанка», выставили на продажу за 300 млн рублей. Соответствующее объявление опубликовано на платформе «Авито».

Площадь объекта составляет 5230 кв. м, к нему прилагается земельный участок площадью 2 261 кв. м с парковкой для 20 автомобилей. Год постройки восьмиэтажного здания — 1998. «Есть готовый проект коворкинга/сервисного офиса с контейнерным фуд-холлом на земельном участке», — говорится в публикации.

Авторы объявления обращают внимание, что офисная отделка выполнена в помещениях с первого по третий этаж. С четвертого по восьмой этажи ведутся ремонтные работы, сантехническое оборудование там демонтировано. «Главной целью проекта является создание деловой площадки/общественного пространства, где приятно работать и творить, проводить деловые встречи и мероприятия», — отмечается в публикации.

Иллюстрации: скриншоты с сайта avito.ru/kaliningrad

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