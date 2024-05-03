Десятка ведущих застройщиков региона наращивает объёмы

Топ застройщиков Калининградской области по объёму текущего строительства в апреле вновь возглавила группа компаний «К8». Она сохранила показатель на уровне 100 тыс. м². Данные приводит пресс-служба портала «Единый ресурс застройщиков».



Доля К8 на рынке также осталась прежней — 6,51%. В строительстве у девелопера четыре жилых комплекса, в которых возводится три многоквартирных дома и два дома с апартаментами. В топе по РФ компания занимает 200‑е место. Рейтинг застройщика не изменился и остался на уровне 4,5 «звёзд».

Второе место в регионе занял застройщик КСК, который увеличил объём текущего жилищного строительства на 13 440 м² (с 58 981 м² до 72 421 м²) и долю на рынке — до 4,71% (было 3,84%). В предыдущем ранжировании компания занимала пятое место в регионе. В топе по РФ КСК занимает 277‑е место. Рейтинг девелопера сохранился на уровне 4,5 «звёзд».

Замыкает тройку лидеров группа компаний «Расцвет», которая сохранила объём текущего жилищного строительства 71 066 м² и долю на рынке — 4,63%. В предыдущем ранжировании застройщик занимал второе место в регионе. В топе по РФ компания занимает 284‑е место.

Всего десятка крупнейших девелоперов Калининградской области на 1 мая 2024 года возводит 0,63 млн м² жилья (41,29% от объёма текущего строительства всех застройщиков региона). Месяцем ранее эти же компании имели в текущем строительстве 0,62 млн м² жилья (40,64%). На тройку лидеров приходится 0,24 млн м², или 15,85% строящегося жилья в регионе.

У четырёх застройщиков, вошедших в топ‑10, в проектных декларациях выявлены изменения сроков ввода жилья. Наибольшая доля площади с изменением срока ввода отмечается у группы компаний «Мегаполис» — 100%. У этого же застройщика отмечается максимальное среднее количество месяцев уточнения срока ввода жилья — 76,86 месяца.

Топ застройщиков по объёму текущего строительства формируется 1-го числа каждого месяца с учётом жилых домов и домов с апартаментами, имеющих опубликованные проектные декларации, без разрешений на ввод в эксплуатацию в Единой информационной системе жилищного строительства.