Десятка ведущих застройщиков региона наращивает объёмы

Все новости по теме: Строительство

Топ застройщиков Калининградской области по объёму текущего строительства в апреле вновь возглавила группа компаний «К8». Она сохранила показатель на уровне 100 тыс. м². Данные приводит пресс-служба портала «Единый ресурс застройщиков».

Доля К8 на рынке также осталась прежней — 6,51%. В строительстве у девелопера четыре жилых комплекса, в которых возводится три многоквартирных дома и два дома с апартаментами. В топе по РФ компания занимает 200‑е место. Рейтинг застройщика не изменился и остался на уровне 4,5 «звёзд».

Второе место в регионе занял застройщик КСК, который увеличил объём текущего жилищного строительства на 13 440 м² (с 58 981 м² до 72 421 м²) и долю на рынке — до 4,71% (было 3,84%). В предыдущем ранжировании компания занимала пятое место в регионе. В топе по РФ КСК занимает 277‑е место. Рейтинг девелопера сохранился на уровне 4,5 «звёзд».

Замыкает тройку лидеров группа компаний «Расцвет», которая сохранила объём текущего жилищного строительства 71 066 м² и долю на рынке — 4,63%. В предыдущем ранжировании застройщик занимал второе место в регионе. В топе по РФ компания занимает 284‑е место.

Всего десятка крупнейших девелоперов Калининградской области на 1 мая 2024 года возводит 0,63 млн м² жилья (41,29% от объёма текущего строительства всех застройщиков региона). Месяцем ранее эти же компании имели в текущем строительстве 0,62 млн м² жилья (40,64%). На тройку лидеров приходится 0,24 млн м², или 15,85% строящегося жилья в регионе.

У четырёх застройщиков, вошедших в топ‑10, в проектных декларациях выявлены изменения сроков ввода жилья. Наибольшая доля площади с изменением срока ввода отмечается у группы компаний «Мегаполис» — 100%. У этого же застройщика отмечается максимальное среднее количество месяцев уточнения срока ввода жилья — 76,86 месяца.

Топ застройщиков по объёму текущего строительства формируется 1-го числа каждого месяца с учётом жилых домов и домов с апартаментами, имеющих опубликованные проектные декларации, без разрешений на ввод в эксплуатацию в Единой информационной системе жилищного строительства.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]


Обсудить в ВКонтакте
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2024 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная д.2-4, лит/из лит IV/"Б.Б.Б.1", кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter