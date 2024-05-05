«Авито»: спрос на покупку складов в Калининграде за год вырос на 195%

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За год спрос на покупку складов в Калининграде вырос на 195%. Предложение увеличилось на 40%. Данные за апрель 2023 и 2024 годов сравнили аналитики «Авито Недвижимости».

Средняя стоимость квадратного метра складского помещения составляет в столице региона 14 тыс. рублей. Аренда «квадрата» обходится в среднем в 156 рублей в месяц. Количество желающих снять склад, по данным «Авито», за год выросло в Калининграде на 64%. При этом предложение осталось на том же уровне.

В среднем по стране спрос на покупку складов за год снизился на 2%, арендой стали интересоваться чаще на 20%. Предложение в обоих сегментах практически не изменилось.

«На рынке складских помещений мы продолжаем наблюдать тренд, отмеченный по итогам первого квартала года. Бизнес стремится к гибкости, поэтому спрос на аренду складов за год вырос на 20%. Причём произошло это на фоне снижения интереса к приобретению таких помещений по сравнению с апрелем прошлого года. Предложение же за год почти не изменилось. Это говорит о том, что рынок в целом справляется с запросом бизнеса на аренду складов», — прокомментировал руководитель категории коммерческой недвижимости «Авито» Олег Изотов.

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