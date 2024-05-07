За год цены на новостройки выросли на 19,6%, на «вторичку» — на 13,2%

За год средняя стоимость квадратного метра в новостройках Калининградской области выросла на 19,6%, во вторичном жилье — на 13,2%. Такие выводы можно сделать из отчета Калининградстата об экономическом развитии региона в первом квартале 2024 года.

По данным службы, в январе-феврале средняя цена квадратного метра на первичном рынке составила 115 014 руб., на вторичном — 108 853 руб. При этом в исследовании отмечается, что стоимость «квадрата» в типовых квартирах среднего качества составила 101 670 руб. в новостройках и 99 243 руб. во «вторичке», улучшенного качества — 121 956 и 120 454 руб., в элитных квартирах — 218 159 и 247 715 руб. соответственно.

В первые два месяца прошлого года средняя стоимость квадратного метра в новостройках региона составила 96 132 руб., на вторичном рынке — 96 165 руб. В типовых квартирах один «квадрат» обходился в 87 018 руб. в новостройках и 92 850 руб. в старом фонде, в квартирах улучшенного качества — 101 453 и 109 840 руб., в элитном жилье — 196 175 и 206 302 руб. соответственно.