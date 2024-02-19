Калининград опустился на 19 место в рейтинге городов по вводу жилья

В начале 2024 года Калининград занял 19 место в рейтинге городов России по вводу жилья. Площадь строящихся квартир в многоквартирных домах на душу населения рассчитали эксперты РИА «Рейтинг».



В настоящее время в Калининграде на каждого жителя приходится 1,46 кв. метра общей площади строящихся квартир. Лидирует в рейтинге вновь Краснодар, далее следуют Тюмень и Владивосток. Замыкают список из 100 городов Комсомольск-на-Амуре, Биробиджан и Мурманск. «В 2023 году в России введено более 110 миллионов квадратных метров жилья, что стало абсолютным рекордом на сегодняшний день», — отметили эксперты рейтингового агентства.

По итогам 2022 года Калининград занимал в рейтинге 8 позицию. Всего было введено 548,7 тыс. кв. м жилья, что на 9,2% ниже, чем в 2021 году. Объём введённого жилья на одного жителя составил 1,12 кв. метра. Всего на каждого калининградца, по итогам 2022 года, подведённым РИА «Рейтинг» в августе 2023, приходилось 32,5 кв. метра жилой площади.

Площадь строящегося жилья в многоквартирных домах на душу населения рассчитана на основе статистики Единой информационной системы жилищного строительства Дом.РФ и официальной статистики численности жителей муниципальных образований на 1 января 2023 года. В рейтинг вошли административные центры субъектов РФ, а также другие крупнейшие города России.