В Светлогорске снесли виллу иллюстратора Адольфа Эмиля Геринга (фото)

В Светлогорске снесли виллу на улице Заречной (дом № 1), принадлежавшую до войны известному немецкому художнику и иллюстратору Адольфу Эмилю Герингу. Как сообщили корреспонденту «Нового Калининграда» местные жители, здание, построенное в начале прошлого века, было обнесено строительным забором и постепенно разрушалось, а сейчас оно снесено до основания.



По данным портала «Руград», сносом здания занимался его последний владелец Виктор Санаев, являющийся совладельцем транспортной компании «Балтэкском Авто». Объект представлял собой двухэтажное здание с вальмовой крышей, сложенное из кирпича на фундаменте из диких полевых камней. Его фасад был обшит деревянными панелями.

«На настоящий момент участок с кадастровым номером 39:17:010009:772 площадью 10 соток полностью зачищен для дальнейшего освоения. Снесено кирпичное здание постройки начала XX века и деревянный сарай из кругляка. На территории работает тяжелая техника, поднят грунт, спилены практически все зеленые насаждения. Оставлена только крупная липа, растущая над берегом реки Светлогорки», — уточняет издание.

Фото: архив музея «Колесо истории»

Согласно справке светлогорского музея «Колесо истории», Адольф Эмиль Геринг с 1881 по 1885 год учился в Академии искусств Кенигсберга у профессора Карла Штеффека, после чего жил и работал в Берлине. В 1899 году художник переехал в свой дом в курортном поселке Зассау (в настоящее время район улицы Заречной в Светлогорске). Живя там, он занимался созданием фресок для Большого Зала в евангелистской миссии в Кенигсберге и для кирхи Рёсселя, а также изготавливал резной алтарь и «Распятие» для него в кирхе Раушена, писал картины на заказ. Адольф Эмиль Геринг умер 14 июня 1932 года и был похоронен на городском кладбище в Раушене (сегодня Светлогорск). На сегодняшний день его картины хранятся в Историческом музее Берлина, в Нидерландском музее Ганновера и в частных коллекциях.