Калининград попал в тройку лидеров в СЗФО по дороговизне квартир

Калининградская область занимает третье место по уровню цен на вторичном рынке недвижимости в Северо-Западном федеральном округе. Самые высокие цены на жилую недвижимость — в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, сообщает Калининградстат.



По уровню цен на первичном рынке жилья Калининградская область на пятом месте в СЗФО. Стоимость жилья в новостройках региона ниже, чем в Санкт-Петербурге, Ленинградской области, Карелии и Архангельской области. Цены на недвижимость на вторичном рынке занимают третью позицию.

Как отмечает Калининградстат, в первом квартале 2024 года стоимость квадратного метра на вторичном рынке недвижимости в Санкт-Петербурге составила 191 269 руб., в Ленинградской области — 110 387 руб, в Калининградской области — 108 853 руб.

На первичном рынке стоимость квадратного метра в Санкт-Петербурге составила 259 191 руб., в Ленинградской области — 147 251 руб., в Калининградской области — 115 014 руб.





Иллюстрация: Калининградстат