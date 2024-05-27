В Славском районе местные власти продают дома на хуторах «Раудсеп» и «Дюнный»

Администрация Славского района выставила на торги два дома, находящиеся в муниципальной собственности. Извещения опубликованы на сайте ГИС «Торги». Хутор «Раудсеп» расположен в пос. Заповедное, «Дюнное» — в посёлке Дюнное.



Начальная цена жилого дома площадью 95,5 кв.м. на хуторе «Раудсеп» — 636,838 тыс. руб. Жилого дома площадью 138 кв. м на хуторе «Дюнное» — 479,354 тыс. руб.

Заявки от желающих приобрести недвижимость принимаются до 24 июня, торги в форме электронного аукциона назначены на 28 июня.