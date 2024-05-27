Калининградская область вошла в топ-3 регионов по площади загородных домов

Калининградская область входит в топ-3 регионов с самыми большими по площади загородными домами. Такие данные опубликовала пресс-служба сервиса «Авито Недвижимость».



Средняя площадь загородных домов в регионе составляет 121 кв. метр. Опередили область по этому показателю только Московская область (136 кв. метров) и Дагестан (150 кв. метров).

Спрос на покупку загородной недвижимости в Калининградской области вырос в преддверии сезона на 2%, предложение — на 4%. Средняя стоимость объекта составляет 7,5 млн рублей. В апреле показатель остался на том же уровне, что и месяцем ранее.

В среднем по России загородную недвижимость (дома, дачи, коттеджи и таунхаусы) можно купить за 4,4 млн рублей, но цены заметно отличаются от региона к региону. Доступнее всего такие объекты в Кировской (1 млн рублей), Смоленской (1,25 млн рублей) и Брянской областях (1,3 млн рублей). Самая дорогая загородная недвижимость — в Московской области (10,2 млн рублей), Дагестане (9 млн рублей) и Ленинградской области (8,5 млн рублей). За месяц цены снизились в 22 из 33 регионов исследования.

«Сейчас наступает самое подходящее время для приобретения загородной недвижимости. Многие покупатели традиционно начинают заниматься этим вопросом ещё в конце зимы, а окончательное решение принимают весной, когда можно посмотреть участок без снега. Продавцы же понимают, что пик спроса скоро пройдет, и если они хотят реализовать свой объект в этом сезоне, то нужно предлагать скидки от цен, указанных в объявлении», — прокомментировал руководитель направления вторичной и загородной недвижимости «Авито» Сергей Еремкин.

Калининградская область обогнала Москву по стоимости среднесрочной аренды загородной недвижимости.