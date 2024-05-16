«Циан»: Калининградская область обогнала Москву по стоимости аренды «загородки»

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Калининградская область обогнала Москву по стоимости среднесрочной аренды загородной недвижимости. Это следует из статистики, которую приводит пресс-служба «Циан».

По данным сервиса, месяц проживания в загородном доме в Калининградской области обходится в среднем в 146,2 тыс. рублей. В столице услугу оценивают в 138,6 тыс. Самая дорогая среднесрочная аренда «загородки» — в Краснодарском крае (306,5 тыс.). Затем следуют Санкт-Петербург (177,9) и Республика Алтай (165,6). Калининградская область на четвёртом месте.

В сегменте долгосрочной аренды по уровню цен лидирует Московская область. Снять дом на месяц при проживании от одного года там стоит в среднем 331,2 тыс. рублей.

За год загородная недвижимость в Калининградской области подорожала в среднем на 17%. По данным «Циан», средняя стоимость загородного дома в регионе составляет в настоящее время 3,7 млн рублей.

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