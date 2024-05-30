Проект реконструкции здания гостиницы «Европа» прошёл экспертизу

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Проект реконструкции помещений торгово-административного здания с гостиницей «Европа» на ул. Театральной, 30 в Калининграде прошёл экспертизу. Соответствующая информация размещена на сайте Единого государственного реестра заключений.

Проект одобрило ООО «Негосударственная экспертиза» 27 мая. Согласно данным открытых источников, компанией руководит Виктория Забавская. Она же является одним из учредителей ООО «Проект-Партнер», подготовившего проектную документацию. Указанный застройщик — ООО «Европа-Центр».

Отель открыли в конце 2017 года. Разрешение на превращение части административно-торгового комплекса «Европа» на ул. Театральной в гостиницу было выдано в мае 2017 года.

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