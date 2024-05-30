На капремонт виллы на Тельмана в Калининграде выделили 20 млн рублей

Власти Калининграда вновь ищут подрядчика для капитального ремонта корпуса детского сада № 23, расположенного в здании исторической виллы на ул. Тельмана, 13. На работы выделили порядка 20 млн рублей. Соответствующая информация размещена на портале госзакупок.



Заявки на участие в торгах принимаются до 6 июня. Итоги аукциона по определению подрядчика планируют подвести 13 июня.

Это уже третья попытка найти подрядчика для здания, являющегося объектом культурного наследия регионального значения. На участие в первых двух аукционах весной и летом 2023 года не было подано ни одной заявки. Тогда работы оценивали в 16,7 млн рублей.

Подрядчику предстоит отремонтировать кровлю, фасад, крыльцо, заменить окна, привести в порядок фундамент. На работы отводится 60 дней. Проект капремонта был разработан в 2022 году.