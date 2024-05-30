Число сделок на рынке вторичной недвижимости снизилось в регионе на 37%

В I квартале 2024 года в Калининградской области было зарегистрировано на 37% меньше договоров купли-продажи (ДКП) на рынке вторичной и загородной недвижимости, чем в последние три месяца 2023 года. Год к году снижение составило 4%. Такие данные приводит «Циан».



Всего в регионе за указанный период времени было зарегистрировано 5300 сделок, что составляет около 1% от общего числа ДКП в России. По количеству продаж вторичного и загородного жилья Калининградская область занимает 43 место по стране.

Число регистраций договоров долевого участия (ДДУ) составило в регионе в I квартале 1100. Речь о сделках на первичном рынке. Показатель в пять раз ниже, чем количество продаж в сегменте «вторички».

«Снижение спроса относительно рекордных продаж в период ажиотажного спроса второй половины 2023 года было ожидаемым (сказался эффект высокой базы). В первые месяцы года на рынке традиционно одни из самых низких показателей спроса, а в 2024 году к этому также добавился фактор заградительно высоких ипотечных ставок», — прокомментировали в «Циан».

«Начало года для вторичного рынка стало не очень успешным, однако постепенно спрос восстанавливается. В среднесрочной перспективе сокращение числа льготных программ приведёт к смещению спроса на «вторичку» за счёт более низкого уровня цен», — отметила эксперт сервиса Елена Лапшина.

В апреле Калининград вошёл в топ-3 городов с минимальной разницей цен на новостройки и «вторичку».