На променаде в Зеленоградске разрешили построить гостиницу

Эскиз, представленный на заседании градсовета 21 марта 2023 года
Эскиз, представленный на заседании градсовета 21 марта 2023 года
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В Зеленоградске на ул. Гагарина, 16Б разрешили построить 4-этажную гостиницу. Соответствующая информация размещена на сайте областного правительства.

Разрешение выдано физическому лицу 14 мая 2024 года и действует до 14 июня 2025. Здание планируют разместить на земельном участке с кадастровым номером 39:05:010323:40 площадью 775 кв. метров, находящемся на первой линии у моря. Общая площадь объекта составит 1214 кв. метров.


Изображение с публичной кадастровой карты

Проект реконструкции гостиницы на ул. Гагарина, 16Б в Зеленоградске от архитектурной мастерской S.P.A.S.E. прошёл экспертизу в октябре 2023 года. Ранее там находился дом в псевдофахверковом стиле, который планировали снести. В качестве застройщика указан бывший вице-губернатор Калининградской области, бизнесмен Георгий Топазлы. Разработкой проектной документации занималась калининградская компания «Костра Плюс».

В марте проект гостиницы одобрили на заседании областного градостроительного совета. Сообщалось, что объект предполагает четыре надземных этажа и один подземный для технических помещений. На первом этаже хотят разместить фойе, рецепцию, ресторан, а также зону спа и бассейн. На втором этаже предусмотрена терраса для постояльцев. Отель будет рассчитан на семь номеров.

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