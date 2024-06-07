В Светлогорске на территории «Руси» хотят построить ещё три здания и фуникулёр (фото)

На месте снесённого отеля «Русь» на ул. Верещагина в Светлогорске планируется построить ещё одну очередь зданий под названием «Русь-3», а на берегу возвести рельсовый фуникулёр. Архитектурный проект гостиничного комплекса был одобрен на заседании градсовета Калининградской области в пятницу.

Всего планируется возвести три здания (две шестиэтажки и одну пятиэтажку) общей площадью 11,462 тыс кв. м на 160 номеров. В презентации отмечается, что в гостиничном комплексе будут однокомнатные и двухкомнатные номера. В одном из зданий планируется разместить фитнес-клуб. Застройщик также намерен построить на берегу около комплекса фуникулёр рельсового типа.

Архитекторы одобрили проект. Олег Васютин, в частности, высказал мнение, что объект выглядит «очень гармонично» и создает «концепт региональной архитектуры». Он подчеркнул, что «региональность — это не обязательно фахверки и двускатные крыши, это и современная архитектура, которая может черпаться из источников, связанных с природой и климатом». Он также добавил, что это «хороший шаг в правильном направлении» в части продвижения региональной архитектуры. Архитектор Вячеслав Генне поддержал эту идею, высказав мнение, что «это региональная архитектура, и в ней есть и курортность, и региональность, и некий масштаб, некий уют».

Бывший четырёхзведочный отель «Русь» на ул. Верещагина был закрыт и после снесён. Разрешение на строительство новой гостиницы на его месте правительство Калининградской области выдало в сентябре 2021 г. компании «Специализированный застройщик «ИНЭКО ГДС», руководителем которой, по данным из открытых источников, являлся Александр Качанович. За два года на территория бывшей «Руси» появились пятиэтажки.

Апартаменты в «элитном гостиничном комплексе „Русь“» в настоящее время выставлены на продажу на сайтах недвижимости. По данным на 7 июня трехкомнатные апартаменты в комплексе на сайте «Авито» продавались по 375,5 тыс. рублей за квадратный метр.

Иллюстрации: презентация проекта, представленная на градсовете