Архитекторы показали проект застройки Острова у синагоги и сиротского приюта (фото)

Архитекторы Артур Сарниц и Наталья Лоренц показали проект жилого квартала, который предполагается возвести в Калининграде на Острове на территории бывшего «Балтик-Экспо», а также около синагоги и здания сиротского приюта на ул. Октябрьской. Градостроительный совет региона в пятницу проект не одобрил, отправив на доработку.

Возвести квартал планируется на участке с кадастровым номером 39:15:140302:18 общей площадью почти 29,5 тыс кв. м. В подвале комплекса предусмотрены 298 парковочных мест, рядом со зданием — 88. Первые этажи зданий высотой в 4 метра — коммерческие. Со второго по шестой — жилые. Всего предполагается 662 квартиры. Общая площадь здания составляет почти 70,15 тыс. кв. м.

Архитектор Наталья Лоренц отметила, что социальная инфраструктура — такая как школы и детсады, расположены в радиусе 800 метров от проектируемого здания. По её мнению, комплекс соответствует историческому наследию места, где раньше располагалось здание сиротского еврейского приюта Кёнигсберга.

Градсовет, выслушав доклад архитекторов, не одобрил предложенный проект. По мнению комиссии, в нём есть ряд недостатков: необходима переменная этажность, есть сложности с транспортной доступностью, выездами с подземных парковок и т.п. Проект предложили доработать с учетом замечаний.

в 2021 году предприниматели Петр Гриценко и Александр Пономарев продали принадлежавшие им 100% акций в АО «Балтик-Экспо» компании «Нивелир-Запад» (99,9% акций) и сегодняшнему депутату регионального Заксобрания Валерию Макарову (0,003%). Генеральным директором АО «Балтик-Экспо» стала Кристина Евгеньевна Верхолаз. Ее отчество и фамилия совпадают с именем и фамилией бизнес-партнера Валерия Макарова, другого депутата-застройщика Евгения Верхолаза.

В сентябре 2021 года областное отделение Союза архитекторов проводило по заказу АО «Балтик-Экспо» конкурс на концепцию застройки территории выставочных павильонов в границах Солнечного бульвара и набережной Карбышева. Победителя тогда не определили . При этом сообщалось , что на территории запланирован комплекс «Рыбная деревня-3», в котором предполагалось возведение среднеэтажных и частично многоэтажных зданий.

Иллюстрации: презентация проекта, представленная на градсовете

