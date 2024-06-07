Калининградстат: объём ввода жилья в регионе вырос в начале года на 25%

В январе-апреле 2024 года в Калининградской области было введено 1,4 тыс. жилых домов, или 4,7 тыс. квартир, общей площадью 394,4 тыс. м². Это на 25,9% больше, чем в январе-апреле прошлого года. Такие данные приводит Калининградстат.



«Индивидуальными застройщиками (с учётом жилых домов, построенных на земельных участках, предназначенных для ведения гражданами садоводства) введено 1,3 тыс. жилых домов общей площадью 219,5 тыс. м², или 55,7% от общего объёма жилья, введённого в январе-апреле 2024 года», — говорится в докладе о социально-экономическом положении региона в указанный период.

На конец апреля 2024 года общий объём контрактов на проведение строительного подряда организациями в последующие периоды составил 8 659,8 млн рублей. Строительные организации были обеспечены заказами на три месяца вперёд.

«Объём работ, выполненных по виду деятельности „Строительство“ в январе-апреле 2024 года, составил 25 млрд рублей, что в сопоставимых ценах соответствует 97,9% к уровню аналогичного периода 2023 года», — сообщили в Калининградстате.