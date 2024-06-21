Калининградская область вошла в топ-10 регионов с самыми дорогими домами

Калининградская область заняла 10 место в списке регионов РФ с самыми дорогими домами. Такие данные приводит «Мир квартир».



Средняя стоимость дома в Калининградской области составляет, по данным федерального портала, 11 172 091 рубль.

Самые дорогие дома — в Москве (30 419 419 рублей), Санкт-Петербурге (22 989 962 рубля) и Московской области (19 387 237 рублей). В топ-10 регионов также вошли Ямало-Ненецкий АО (13 996 905 рублей), Дагестан (12 868 870 рублей), Севастополь (12 637 454 рубля), Чечня (11 811 688 рублей), Краснодарский край (11 347 344 рубля) и Крым (11 310 281 рубль).

Самые доступные дома можно найти в Курганской области, где они в среднем стоят вдесятеро дешевле, чем в столице — 2 983 885 рублей. В среднем по России индивидуальный дом стоит 7 161 548 рублей.