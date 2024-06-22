Калининград вошёл в топ-20 городов по количеству арендованных квартир в июне

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Калининград занял 15 место среди российских городов с самым большим количеством забронированных квартир на первую половину июня. Такие данные приводят «Авито Путешествия».

Средняя стоимость посуточной аренды квартиры в Калининграде в указанный период, по данным сервиса, — 3300 рублей.

За первую половину июня россияне забронировали на «Авито Путешествиях» 400 тыс. объектов. В сегменте квартир в топ-5 самых популярных вошли Санкт-Петербург (доля броней — 9%), Москва (7%), Казань (4%), Сочи и Краснодар (по 3%). Доля Калининграда — 1%.

Самыми доступными направлениями с точки зрения посуточного бронирования квартир в первой половине июня стали Челябинск (2500 рублей за ночь), Пермь (2600 рублей), Иркутск и Тюмень (по 2700 рублей). Наиболее высокие цены в отчётный период были в Сочи (4900 рублей), Санкт-Петербурге и Москве (по 4800 рублей).

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