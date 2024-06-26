Калининградская область заняла 63 место в рейтинге доступности жилья

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По данным аналитиков РИА-Новости, калининградской семье с одним ребенком потребуется 6,1 года, чтобы накопить на двухкомнатную квартиру площадью 60 кв. метров. В рейтинге регионов по доступности жилья по версии РИА, Калининградская область заняли 63 место.

Как отмечается в рейтинге, средняя стоимость квартиры площадью 60 кв м составляет 7,2 млн рублей. Годом ранее семье требовалось 8,7 лет, чтобы купить такую квартиру.

«Потенциальная доступность жилья для семей с одним ребенком к маю 2024 года в большинстве регионов выросла. Минимально возможный срок, за который можно было бы накопить на типовую двухкомнатную квартиру площадью 60 квадратных метров, по сравнению с прошлым годом снизился в 82 российских регионах. В двух регионах этот срок вырос, а в Ямало-Ненецком автономном округе ситуация не изменилась», — отмечает агентство.

Верхние строчки рейтинга по доступности жилья заняли Ненецкий автономный округ, Магаданская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, Мурманская область и Ханты-Мансийский автономный округ — Югра, где семьям с одним ребенком необходимо менее трех лет для того, чтобы накопить на двухкомнатную квартиру в 60 квадратных метров.

Семьям с одним ребенком в Республике Крым придется копить более 11 лет, семьям из Республики Дагестан и Чеченской Республики — более 10 лет. Столь длительные сроки, необходимые семьям для накопления в данных регионах объясняются в большинстве случаев низким уровнем номинальных начисленных заработных плат и, соответственно, отсутствием возможности откладывать для накопления значительные суммы.

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