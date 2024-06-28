Проект скейт-парка и памп-трека в Светлогорске прошёл госэкспертизу

Проект бетонного скейт-парка и асфальтного памп-трека на территории стадиона физкультурно-оздоровительного комплекса в Светлогорске прошёл госэкспертизу. Соответствующая информация размещена на сайте Единого государственного реестра заключений.



Скейт-парк и памп-трек планируют построить на ул. Яблоневой, 13. Застройщик — ФОК «Светлогорский». Документацию готовила компания «Строймонтажсервис». В качестве экспертной организации выступил калининградский «Центр проектных экспертиз и ценообразования в строительстве».

Положительное заключение выдано 27 июня. Получить его удалось не с первой попытки. В 2020 году поклонники экстремальных видов спорта обращались к властям Светлогорска с петицией, в которой просили построить скейт-парк на территории города.