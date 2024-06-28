Проект скейт-парка и памп-трека в Светлогорске прошёл госэкспертизу

Все новости по теме: Строительство

Проект бетонного скейт-парка и асфальтного памп-трека на территории стадиона физкультурно-оздоровительного комплекса в Светлогорске прошёл госэкспертизу. Соответствующая информация размещена на сайте Единого государственного реестра заключений.

Скейт-парк и памп-трек планируют построить на ул. Яблоневой, 13. Застройщик — ФОК «Светлогорский». Документацию готовила компания «Строймонтажсервис». В качестве экспертной организации выступил калининградский «Центр проектных экспертиз и ценообразования в строительстве».

Положительное заключение выдано 27 июня. Получить его удалось не с первой попытки. В 2020 году поклонники экстремальных видов спорта обращались к властям Светлогорска с петицией, в которой просили построить скейт-парк на территории города.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]


Обсудить в ВКонтакте
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2024 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная д.2-4, лит/из лит IV/"Б.Б.Б.1", кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter