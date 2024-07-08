За месяц в регионе вырос спрос на посуточную аренду жилья

В июне в Калининградской области значительно вырос спрос на аренду жилья. В зависимости от типа размещения рост составил от 15 до 27%, сообщила пресс-служба «Авито Путешествий».



На 27% чаще туристы стали интересоваться посуточной арендой загородного жилья. Стоимость услуги достигла в среднем 8600 рублей за ночь. Спрос на краткосрочную аренду квартир вырос в июне на 15%. Сутки проживания обходятся в среднем в 4000 рублей. По данным сервиса, это один из самых высоких показателей по стране. Выше цена только в Приморском крае — 4200 рублей в сутки.