Проект многоквартирного дома на ул. Нахимова в Светлогорске прошёл экспертизу

Проектная документация многоквартирного жилого дома на ул. Нахимова в Светлогорске прошла экспертизу. Соответствующая информация размещена на сайте Единого государственного реестра заключений.



Строительство запланировано на земельном участке с кадастровым номером 39:17:020007:26 площадью 2,5 тыс. кв. метров. В качестве экспертной организации выступила калининградская компания «Проэксперт». Документацию готовил проектный институт «Стройпроект» (г. Калининград). Положительное заключение экспертизы выдали специализированному застройщику «Стрела», зарегистрированному в Гурьевском районе, 9 июля 2024 года. Форма экспертизы — негосударственная.

В мае компания «Стрела» получила порубочный билет на указанный земельный участок, разрешающий вырубку 38 деревьев в течение двух лет. Стоимость компенсационного озеленения — порядка 1,9 млн рублей.