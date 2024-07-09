Минстрой: в I полугодии 2024 года в Калининградской области вырос ввод жилья

За первое полугодие 2024 года в Калининградской области ввели в эксплуатацию 2356 домов на 6388 квартир общей площадью 562,5 тыс. квадратных метров. Результат превысил показатель аналогичного периода прошлого года на 11%. Об этом сообщили в региональном минстрое.



«С января по июнь застройщики сдали 177 многоквартирных домов. В их числе 140 домов блокированной застройки. Общая площадь введенного в эксплуатацию жилья составила 227 тысяч квадратных метров. Эта цифра превысила показатели за аналогичный период 2023 года на 7%», — говорится в сообщении.

Также с начала года введены в эксплуатацию 2179 индивидуальных жилых домов. Их общая площадь составила 335,5 тыс. квадратных метров. Это 114 % к аналогичному периоду 2023 года.

Всего на 2024 год в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» Калининградской области установлен плановый показатель на уровне 1217 тыс. кв. метров — такое количество жилья запланировано к сдаче до конца года, добавили в минстрое.

По данным Калининградстата, в январе-мае 2024 года площадь введённых в эксплуатацию квартир составила в регионе 470,8 тыс. кв. метров (на 25,3% больше, чем в январе-мае предыдущего года).