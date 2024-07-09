Минстрой: в I полугодии 2024 года в Калининградской области вырос ввод жилья

Все новости по теме: Строительство

За первое полугодие 2024 года в Калининградской области ввели в эксплуатацию 2356 домов на 6388 квартир общей площадью 562,5 тыс. квадратных метров. Результат превысил показатель аналогичного периода прошлого года на 11%. Об этом сообщили в региональном минстрое.

«С января по июнь застройщики сдали 177 многоквартирных домов. В их числе 140 домов блокированной застройки. Общая площадь введенного в эксплуатацию жилья составила 227 тысяч квадратных метров. Эта цифра превысила показатели за аналогичный период 2023 года на 7%», — говорится в сообщении.

Также с начала года введены в эксплуатацию 2179 индивидуальных жилых домов. Их общая площадь составила 335,5 тыс. квадратных метров. Это 114 % к аналогичному периоду 2023 года.

Всего на 2024 год в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» Калининградской области установлен плановый показатель на уровне 1217 тыс. кв. метров — такое количество жилья запланировано к сдаче до конца года, добавили в минстрое.

По данным Калининградстата, в январе-мае 2024 года площадь введённых в эксплуатацию квартир составила в регионе 470,8 тыс. кв. метров (на 25,3% больше, чем в январе-мае предыдущего года).

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]


Обсудить в ВКонтакте
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2024 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная д.2-4, лит/из лит IV/"Б.Б.Б.1", кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter