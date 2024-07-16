Архитекторы поддержали пятиэтажный отель у «Дома Звездочёта» в Светлогорске (фото)

Градостроительный совет Калининградской области одобрил увеличение этажности гостиницы апартаментного типа, строящейся в центре Светлогорска около объекта культурного наследия «Дом охотничий» (ул. Ленина, 31), известного также как «Дом звездочёта». За проект на заседании во вторник высказалось большинство участников градсовета.



Представлявший застройщика архитектор Александр Башин напомнил, что ранее проект уже рассматривался градсоветом — предполагалось возвести на участке с кадастровым номером 39:17:010002:27 четырёхэтажную гостиницу апартаментного типа «Дюна», стилизованную под одноименный исторический отель, который ранее располагался в этом месте и был разобран в 2018 году. Башин представил проект, увеличивающий этажность здания до пяти.

«На сегодняшний день мы в течение года работали со Службой охраны объектов культурного наследия, идет достаточно серьезная работа по увеличению пропорций этого здания. В результате Служба охраны выпустила новое постановление (в апреле 2024 г. — прим. „Нового Калининграда“) <...>, утвердила новую зону охраны и новые регламенты по зонам охраны», — сообщил архитектор.

Александр Башин рассказал, что «здание стало немножечко покрепче, пропорции его стали немножечко повыше». «Но при этом здание, с моей точки зрения, улучшило своё архитектурное качество, появились более пропорциональные формы», — добавил он. Также архитектор уточнил, что «здесь как бы ничего не поменялось, просто увеличилось на один этаж».

Вопросов по поводу проекта у членов градостроительного совета не возникло. При обсуждении своё мнение высказал только Сергей Чечин. «Это очень добротная, классная работа, я просто восхищён. Вот в этом проекте всё, что здесь представлено, для меня очень близко. Если бы мне сказали сделать нечто подобное, я бы сделал то же самое. <...> Еще тот случай, когда увеличили на один этаж, и это существенно изменило пропорции зданий в лучшую сторону. Хорошо, что он добавился, он стал более пропорционален. Так что я поздравляю», — сказал Чечин.

В характеристиках проекта при этом отмечается, что здание будет иметь шесть этажей, в том числе четыре надземных. Его общая площадь — 8 тыс. кв. метров, оно рассчитано на 54 апартамента, 12 офисов, четыре магазина, подземную парковку на 24 места. Площадь участка — 4,9 тыс. кв. м.

Отметим, что областное Агентство по архитектуре и градостроению (его правопреемником является министерство градостроительной политики) ещё в 2018 году предоставило разрешение на условно-разрешенный вид использования «гостиничное обслуживание» этого земельного участка компании «Техпромсервис» Дмитрия Гусева и Владимира Ковальского. Ранее участок находился в рекреационной зоне с основными видами использования «Размещение санаториев и общественных зон».

На общественных слушаниях в 2018 году был представлен проект строительства трехэтажного апарт-отеля в историческом стиле, разработанный компанией Александра Башина. В общественных слушаниях приняли участие три человека, все из них поддержали предоставление на условно-разрешенный вид использования участка.