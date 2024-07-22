Проект капремонта «Прибалтийского судостроительного техникума» прошёл экспертизу

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Фото: "Яндекс Панорамы"
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Проектная документация капитального ремонта здания «Прибалтийского судостроительного техникума» в Калининграде прошла госэкспертизу. Соответствующая информация размещена на сайте Единого государственного реестра заключений.

Речь о здании, расположенном по адресу: тупик Транспортный, дом № 10 (корпус № 46). В качестве экспертной организации выступил калининградский «Центр проектных экспертиз и ценообразования в строительстве». Документацию подготовило ООО «Ингениум» (Калининград). Положительное заключение экспертизы получено 22 июля 2024 года. Указанный застройщик — «Прибалтийский судостроительный техникум».

В 2023 году учреждение искало подрядчика для капитального ремонта фасада здания-памятника архитектуры на ул. Новикова, 5.

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