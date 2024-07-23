«Тренд на региональную мобильность»: кто скупает новостройки в Калининграде

29,5% от общего спроса на новостройки в Калининграде приходится на новосибирцев. Такие данные приводит «Яндекс Недвижимость».



Доля покупателей из Москвы и Подмосковья — 12,5% от общего числа просмотров, жителей Санкт-Петербурга и Ленинградской области — 11,7%. Также новостройками Калининграда интересуются жители Алтайского Края (3% от общего спроса). Доля самих калининградцев составляет 25,2%.

«Инфраструктурное и строительное развитие крупных городов уже несколько лет усиливает тренд на региональную мобильность россиян, — прокомментировал коммерческий директор „Яндекс Недвижимости“ Евгений Белокуров, — Все чаще крупные компании открывают офисы и филиалы не в столицах, работодатели допускают удаленный формат работы, что также влияет на интерес людей к переезду в новые локации. В регионах, особенно в сфере девелопмента, появляются сильные игроки, которые работают в том числе на федеральном уровне, но сохраняют штаб-квартиру на родине. Города-миллионники или курортные регионы становятся популярнее из-за богатой культурной жизни, исторического наследия, комфортной городской среды, а также инвестиционной привлекательности жилья. Поэтому мы видим, что мобильность между крупными городами становится все заметнее, а география переездов все шире».

Амбиции в масштабе: какие микрорайоны Калининграда хотят густо заселить

Москвичи также стремятся на Дальний Восток: в Приморье доля интересантов из столицы составляет более четверти от общего числа просмотров, а в Хабаровском крае — 11,8%. Кроме того, на долю москвичей приходится четверть всех просмотров новостроек на Алтае.