«Тренд на региональную мобильность»: кто скупает новостройки в Калининграде

Все новости по теме: Недвижимость

29,5% от общего спроса на новостройки в Калининграде приходится на новосибирцев. Такие данные приводит «Яндекс Недвижимость».

Доля покупателей из Москвы и Подмосковья — 12,5% от общего числа просмотров, жителей Санкт-Петербурга и Ленинградской области — 11,7%. Также новостройками Калининграда интересуются жители Алтайского Края (3% от общего спроса). Доля самих калининградцев составляет 25,2%.

«Инфраструктурное и строительное развитие крупных городов уже несколько лет усиливает тренд на региональную мобильность россиян, — прокомментировал коммерческий директор „Яндекс Недвижимости“ Евгений Белокуров, — Все чаще крупные компании открывают офисы и филиалы не в столицах, работодатели допускают удаленный формат работы, что также влияет на интерес людей к переезду в новые локации. В регионах, особенно в сфере девелопмента, появляются сильные игроки, которые работают в том числе на федеральном уровне, но сохраняют штаб-квартиру на родине. Города-миллионники или курортные регионы становятся популярнее из-за богатой культурной жизни, исторического наследия, комфортной городской среды, а также инвестиционной привлекательности жилья. Поэтому мы видим, что мобильность между крупными городами становится все заметнее, а география переездов все шире».

Амбиции в масштабе: какие микрорайоны Калининграда хотят густо заселить

Москвичи также стремятся на Дальний Восток: в Приморье доля интересантов из столицы составляет более четверти от общего числа просмотров, а в Хабаровском крае — 11,8%. Кроме того, на долю москвичей приходится четверть всех просмотров новостроек на Алтае.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]


Обсудить в ВКонтакте
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2024 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная д.2-4, лит/из лит IV/"Б.Б.Б.1", кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter