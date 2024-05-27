Амбиции в масштабе: какие микрорайоны Калининграда хотят густо заселить

Изрядно потеряв в привлекательности на фоне геополитических катаклизмов последних лет, Калининград всё же остаётся одним из самых популярных городов для переезда из других регионов России. На это, судя по всему, рассчитывают авторы масштабных проектов застройки новых микрорайонов, появившихся за последние несколько лет. А вот те, кому уже посчастливилось там поселиться, не очень-то ждут наплыва соседей, ведь новые дороги, школы и детские сады не растут с той же скоростью, что и новостройки. «Новый Калининград» выяснял, кто из застройщиков занимается реализацией амбициозных планов.



«Открыточный вид» с 19-этажкой

Стать ни много ни мало новым «открыточным видом» Калининграда и «въездными воротами в город» пророчат новому ЖК на ул. Невского в районе Арсенальной. Холдинг «КалининградСтройИнвест», известный своим не только точечным, но и масштабным освоением городских пространств, планирует реализовать здесь проект высотной жилой застройки с общей площадью жилья 190 тыс. кв. метров (примерно на 6,3 тыс. человек).

Комплекс, высшей точкой которого должен стать 19-этажный дом, в июне 2023 года на удивление единогласно одобрили все члены градостроительного совета региона. Для этого проектировщикам потребовалось более двух лет трансформаций — изначально речь шла о шести 17-этажных домах. В итоге корпус первого квартала, выходящего на бульвар, снизили до 8 этажей, второй квартал повышает этажность до 11-13 этажей, а доминантой становится 19-этажное здание. Внесли свой вклад в перепроектирование и сотрудники ГИБДД, забраковавшие идею «микрорайона с тупиковыми проездами». В итоге квартал получил-таки сквозной проезд.

Согласно генплану, размещённому на сайте ЖК, на данный момент сданы пять 9-этажных корпусов в его южной части, ещё один планируют сдать в IV квартале 2024 года. Сроки строительства многоэтажек в северной части комплекса пока не указаны.

Прорехи в социальной инфраструктуре призваны закрыть два детских сада. Один из них встроенный. Участок под второй — на ул. Арсенальной — застройщик выкупил и передал городу в 2021 году. Строительство, согласно постановлению главы администрации Калининграда Елены Дятловой, должно закончиться к 2027 году. Проект рассчитывают разработать в 2025-м. Предполагается, что детский сад будет рассчитан на 260 мест. Цифра не очень вяжется с предполагаемым количеством будущих жильцов, так что многим новосёлам, вероятно, придётся пополнить ряды клиентов частных и отдалённых детских садов. Запланирована в районе и новая школа. Учреждение на ул. Мариенко планировали построить к 2026 году, впрочем образовательные стройки Калининграда славятся неоднократными переносами сроков.

«Комфорт-класс» без детсада

Не менее масштабный проект реализует застройщик «ССК Калининград» на въезде в Гурьевск. В апреле 2024 года региональные власти выдали компании разрешение на строительство четырёх семиэтажных жилых домов на территории ТОО Васильково (Пражский бульвар). Документ действует до 5 апреля 2028 года.

Как сообщили в пресс-службе областного правительства в ответ на информационный запрос «Нового Калининграда», по всем четырём объектам в настоящее время ведутся строительные работы. Согласно проектной декларациям застройщика, размещенной на единой информационной системе жилищного строительства (ЕИСЖС), планируемый срок ввода первых двух домов — III квартал 2025 года, ещё два дома планируют ввести к I квартал 2026 года.

В целом проект рассчитан на 400 тыс. кв. м жилья. Площадь застройки — 42 га. Предполагается, что в состав комплекса комфорт-класса войдут 30 корпусов более чем на 7,5 тыс. квартир. Рядом удачно расположилась гурьевская гимназия на 1500 учеников, которая, впрочем, едва ли осилит поток переселенцев, а вот детских садов поблизости не наблюдается. Максимум, что обещает застройщик, — детские площадки и места для отдыха. Всё это в компании считают достаточным для «развитой инфраструктуры». О том, как обстоят дела с количеством мест в школах Гурьевского округа, можно судить по тому, что в ближайшие несколько лет их там планируют построить целых пять. Возможно, пару очков в копилку «развитой» инфраструктуры добавят «экологически чистый, окружённый зеленью, тихий и спокойный район» и «15 минут до центра Калининграда» (в какое время суток, не уточняется). По информации менеджера ССК, на реализацию проекта планируют потратить порядка пяти-шести лет.

В перспективе пробок

Ещё один неочевидный претендент на «густозаселённость» — посёлок Холмогоровка Зеленоградского округа. Тот самый, жители которого регулярно жалуются на перебои с электроснабжением, проблемы с транспортной доступностью и полное отсутствие необходимой инфраструктуры — детсадов, школ, мест для досуга детей. Что будет, если при таких вводных расширить посёлок на 40 пятиэтажных домов, легко можно представить.

Как сообщал портал Rugrad со ссылкой на данные ЕГРН, участком с кадастровым номером 39:05:061118:624 с апреля 2022 года года владеет компания «СЗ „Еврострой Юг“», единственным учредителем и гендиректором которой выступает Александр Ткач. Компания Ткача «Еврострой Инвест» также возводит ЖК «Новая Холмогоровка».

Местные жители ожидаемо выступили против застройки. Их поддержали и власти муниципалитета. Однако на решение сверху это никак не повлияло — в марте 2023 года правительство региона одобрило перевод участка площадью 18 гектаров в Холмогоровке из зоны ИЖД в зону среднеэтажной застройки.

Год спустя появились некоторые проблески и в решении инфраструктурных проблем. В апреле 2024 года стало известно о том, что на ул. Южной в Холмогоровке планируют построить общеобразовательную школу на 1150 мест. Власти Зеленоградского округа объявили аукцион по поиску подрядчика для разработки соответствующего проекта. Стоит отметить, что первая попытка разработать документацию оказалась провальной. Как сообщили в пресс-службе областного правительства в ответ на информационный запрос «Нового Калининграда», «контракт был расторгнут в связи с тем, что подрядная организация не выполнила своих обязательств, нарушила сроки по условиям контракта». Возможно, дело было и в том, что изначально запланированная вместимость будущей школы — 198 человек — не отвечала новым планам на микрорайон.

Проектом застройки был также предусмотрен детский сад на 110 мест. В региональном министерстве образования отметили, что зеленоградская служба заказчика «уточняет технико-экономические показатели для подготовки технического задания на проектирование». Администрация муниципалитета включила школу и детский сад в Холмогоровке «в проект плана долгосрочного социально-экономического развития опорного населённого пункта г. Зеленоградск и прилегающих территорий на 2027-2029 годы».

«Транспортная доступность земельного участка с кадастровым номером 39:05:061118:624 в поселке Холмогоровка Зеленоградского муниципального округа обеспечена по участку автомобильной дороги местного значения Зеленоградского муниципального округа (улица Новая) и автомобильной дороге регионального или межмуниципального значения „Романово — Калининград“. Автомобильная дорога „Романово — Калининград“ находится в нормативном техническом состоянии, реконструкция дороги в настоящее время не запланирована», — сообщили в министерстве развития инфраструктуры Калининградской области.

«Новый Калининград» также отправлял информационный запрос о планах по застройке Холмогоровки в администрацию Зеленоградского округа, однако в установленный законом срок информация так и не была предоставлена.

Новый микрорайон у Родников

47 га между посёлком Прибрежное и онкоцентром в Родниках планировала застроить компания «Восток Сити», учреждённая главой группы компаний «Мегаполис» депутатом Заксобрания Евгением Морозовым. Речь о земельных участках с кадастровыми номерами 39:03:000000:3766, 39:03:060403:1032, 39:03:060403:1029, 39:03:060403:1026, 39:03:060403:1033, 39:03:060403:1031, 39:03:060403:1030, 39:03:060403:553, 39:03:060403:597 и 39:03:060403:604. Разместить на них планируют не только жилые дома, но и коммерческие объекты. В июле 2021 года 38,4 гектара бывших земель сельхозназначения региональные власти перевели под жилую застройку. Высота зданий, согласно генплану Гурьевского округа, не должна превышать 7 этажей, включая мансардный.

Жители посёлков Прибрежный и Родники также не оценили планы застройщика. Причина всё та же — отсутствие необходимой инфраструктуры. Главные опасения касаются транспортной доступности. «Не сможем ни выехать из посёлка, ни заехать в него. И перспективы расширения федеральной трассы в этом направлении нет, — пояснял в беседе с корреспондентом „Нового Калининграда“ житель посёлка Прибрежное, — На сегодняшний момент дорога в пятницу уже не справляется с тем потоком автомобилей, который есть».

Как рассказывал «Новому Калининграду» сам депутат Евгений Морозов, территория под микрорайон была выбрана не случайно. Там планируют также возвести реабилитационный центр и гостиницу для пациентов онкологического и расположенного рядом кардиологического центров, а также для их родственников. «Преимуществом проекта является его обособленность от города с собственной инфраструктурой», — сообщал бизнесмен. Также застройщик обещает ряд социальных объектов, в том числе — детский сад. «В концепции проекта мы уделили много внимания озеленению — это скверы, аллеи, парки и набережная с пристанью, от которой планируется пустить речной транспорт до центра Калининграда и обратно. Набережная будет выполнена с сохранением естественной природной среды», — комментировал Морозов.

Опасений по поводу транспортной доступности Прибрежного и Родников, как заверил бизнесмен, у местных жителей «не должно быть», так как проектом «предусматривается использование общественного транспорта для сообщения с Калининградом». «Внутри микрорайона расположится удобная и закольцованная сеть автодорог с заездом и выездом на трассу федерального значения», — уточнил учредитель «Восток Сити». Однако жители близлежащих посёлков не уверены, что общественный транспорт сможет удовлетворить потребности ещё 6 тыс. резидентов (именно на такое количество человек будет рассчитан новый ЖК).

«Строительство автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения на территории указанного земельного массива нормативными правовыми актами в сфере дорожной деятельности не предусматривается и, соответственно, не запланировано», — сообщили в мининфраструктуры.

Ограничения от Минобороны

Самый масштабный проект, рассчитанный на 40 тыс. жителей, был разработан ещё одной компанией Евгения Морозова «Мегаполис-Жилстрой». Западный жилой микрорайон на улице Большой Окружной (мкр. Совхозный) должен был появиться на территории 17 земельных участков общей площадью 137,8 га.

Поэтапно, в срок до 2032 года планировалось построить 74 многоэтажных многоквартирных дома переменной этажности (от 5 до 9 этажей, 17645 квартир) со встроенно-пристроенными помещениями. Также в рамках проекта застройщик намеревался возвести два детских сада по 320 мест каждый, магистральные сети и подстанцию, улично-дорожную и инженерные сети. Однако в настоящее время реализация этих планов находится под вопросом.

Как сообщили в министерстве строительства и ЖКХ Калининградской области, в соответствии с проектом застройки Западного жилого района территория, планируемая для размещения объектов жилого и социального назначения в рамках реализации масштабного инвестиционного проекта «Строительство Западного жилого района по ул. Большая Окружная (мкр. Совхозный) в г. Калининграде» преимущественно расположена в границах пилотажной зоны, установленной в районе аэродрома Калининград (Чкаловск), а также в границах третьей подзоны приаэродромной территории аэродрома, в связи с чем Министерством обороны РФ наложены ограничения по высотности зданий и уровню шума. В целях исключения жалоб населения на авиационный шум, строительство многоквартирных домов разрешается только после проведения шумовой экспертизы и получения санитарно — эпидемиологического заключения о соответствии уровня авиационного шума гигиеническим нормативам.

В настоящее время проект установления границ приаэродромных территорий и границ полос воздушных подходов аэродрома «Чкаловск» не прошел экспертную оценку и не имеет санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии санитарным нормам и правилам. Для проведения натурных измерений шума с целью последующей оценки вклада их влияния как акустического фактора от пролета самолетов необходимы данные о типе самолетов и количестве вылетов в сутки, которые, согласно информации Минобороны РФ, строго конфиденциальны. Учитывая изложенное, реализация МИП приостановлена.

«В части транспортного обеспечения застраиваемых территорий в министерстве инфраструктуры сообщили, что в случае существенного увеличения пассажиропотока на маршрутах общественного транспорта по мере строительства жилых комплексов министерством будут приняты дополнительные меры по решению вопроса транспортной доступности вышеуказанных территорий», — отметили в пресс-службе областного правительства.

Текст: Мария Власенкова, фото: Юлия Власова / Новый Калининград; в материале использованы архивные фото, а также скриншоты с сайтов указанных ЖК