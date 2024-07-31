Эксперты: в июле в Калининграде начали дешеветь новостройки

В июле после завершения льготной ипотечной программы с господдержкой средняя стоимость квадратного метра в новостройках Калининграда снизилась на 1%. Такие данные приводит «Яндекс Недвижимость».



В июне «квадрат» в новом жилье стоил в среднем 134 тыс. рублей. Средняя полная стоимость квартиры на первичном рынке Калининграда составляет 6,3 млн рублей.

В ряде городов отмечается падение медианной цены квадратного метра на 3 и более процента за месяц. При этом в среднем по миллионникам отмечается небольшой (менее 1%) рост, а средняя полная стоимость строящейся квартиры остается прежней. Это происходит за счет незначительного сокращения среднего метража выставленных лотов, отметили эксперты «Яндекс Недвижимости».

Традиционно городами с самым дорогим квадратным метром на первичном рынке в июле стали Москва (+2,3% за месяц до 363 000 рублей), Санкт-Петербург (+2,1% до 249 000 рублей) и Казань (+1,2% за месяц, 214 000 рублей). Среди миллионников с наиболее дешевыми «квадратами» в новостройках — Самара (+15,5% до 115 000 рублей), Воронеж (+1,1% до 116 000 рублей) и Пермь (+0,5% за месяц до 129 000 рублей).

«До конца 2024 года мы не ожидаем существенных изменений в стоимости новостроек, — комментирует коммерческий директор „Яндекс Недвижимости“ Евгений Белокуров, — В более дорогих классах — бизнес-, премиум- и элит-сегментах — медианная цена квадратного метра будет продолжать расти. Застройщики таких проектов никогда не были привязаны к условиям завершившейся льготной ипотеки. При этом в массовом сегменте возможно небольшое снижение или стагнация стоимости. Здесь девелоперы постараются удержать спрос, поэтому мы ожидаем увеличения числа стимулирующих акций: например, некоторые застройщики уже предлагают скидки на отдельный пул лотов, рассрочки и траншевую ипотеку».