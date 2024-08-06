Предложение посуточной аренды загородного жилья за год выросло в регионе на 47%

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За год предложение посуточной аренды загородной недвижимости в Калининградской области увеличилось на 47%. Статистику за июль 2024 и 2023 годов сравнили аналитики «Авито Путешествий».

По данным сервиса, стоимость ночи в загородном доме составляла в июле в среднем 9300 рублей. В сегменте краткосрочной аренды квартир предложение выросло на треть. Стоимость суток проживания достигла 4600 рублей.

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Калининградская область вошла в число семи регионов, в которых в июле посуточные квартиры бронировали чаще всего (доля от всех бронирований по стране — 4%).

«В июле россияне предпочитали посуточно снимать квартиры преимущественно компактного формата. Почти в половине случаев (47%) это были однокомнатные квартиры, а доля студий составила 30%. В то же время двухкомнатные квартиры снимали лишь 20% путешественников, а объекты с тремя комнатами и более — 3%. Такая статистика подтверждает наши наблюдения, что посуточные квартиры россияне выбирают преимущественно за хорошее соотношение цены и качества, а также возможность сэкономить в путешествии», — рассказал руководитель направления «Авито Путешествия» Артем Кромочкин.

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