Вид на остров Канта и шикарные закаты: топ-5 квартир в аренду в Калининграде (фото)

На этой неделе «Недвижимость Нового Калининграда» решила изучить предложения квартир в краткосрочную аренду в областном центре. Здесь нам пришлось столкнуться с некоторыми трудностями. Во-первых, в высокий сезон найти квартиру в Калининграде — тот ещё квест. Во-вторых, некоторые арендодатели, судя по всему, испытывают трудности с размещением объявлений в нужном разделе. В итоге мы обнаружили квартиры, где кровати застелены коврами, за «35 тыс. рублей в сутки» (при звонке владельцу выяснилось, это цена за месяц). На деле же стоимость суток проживания варьируется сейчас от 10 до 15,2 тыс. рублей.



Цены действительны на 18 июля. При поиске вводились ближайшие даты заселения (19-22 июля). Обращаем внимание на то, что актуальная информация в сегменте краткосрочной аренды недвижимости меняется очень быстро. Попадание квартиры в топ не означает, что она будет свободна на момент прочтения материала.

1. Квартира, в которой «абсолютно всё новое» — 15 200 рублей в сутки

Однокомнатная квартира площадью 44 м² находится на четвёртом этаже 13-этажного «крacивого cовpeмeнного дома c огорoжeнной и оxраняемой территорией» на ул. Памяти Павших в Афганистане. В распоряжении жильцов одна двуспальная кровать и раскладной диван. Предоставляются постельное бельё, полотенца и средства гигиены.

Гостям обещают «новый ремонт» и «абсолютно всё новое» в квартире. Разрешено проживание с ребёнком. Питомцы, вечеринки и курение — под запретом.

Из бонусов — автономное отопление, «очень большая парковка» и «очень красивая детская площадка». «До главной площади города 10-15 минут пешком», — утверждает автор объявления.

2. Двухуровневые апартаменты с «шикарной ванной» — 13 600 в сутки

Двухуровневые апартаменты площадью 45 м² находятся на ул. Тенистая аллея и вмещают максимум двоих взрослых гостей. Также возможно размещение с ребёнком до шести лет без отдельного спального места, поскольку в квартире имеется только одна двуспальная кровать.

Автор объявления подошёл к описанию творчески: «Настенные часы мерно отсчитывают неторопливое время отдохновенного настроения, мягкий уголок из кожи располагает к дружеской беседе, дубовая мебель и лестница на второй уровень подчёркивают материальность вечных ценностей».

Также в квартире, по утверждению владельца, имеется «шикарная ванна», которая «отодвинет ваши заботы на дальний план». Арендаторам предлагают «ту степень комфорта, которую многие из нас хотели бы иметь у себя дома».

3. Апартаменты с «впечатляющим до мурашек» видом на остров Канта — 12 600 в сутки

Апартаменты площадью 36 м² расположены на Московском проспекте и вмещают до четырёх человек. По мнению автора объявления, гости выбирают объект за «впечатляющий вид до мурашек 24/7».

Жильцам обещают «двуспальную кровать 160×200 с ортопедическим матрасом и шторы blасk-оut», раскладной диван, «подходящий для ежедневного сна», кондиционер и «стильную кухню» со всем необходимым. В единственном отзыве гости оценили в числе прочего длинный балкон, идеальную чистоту и одноразовые тапочки.

4. Дизайнерская квартира с двумя ванными — 11 599 рублей в сутки

Двухкомнатная «идеальная» (по мнению хозяина) квартира площадью 68 м² находится на ул. Первомайской и вмещает до шести человек. «Для комфортного сна к услугам наших гостей одна двуспальная (160*200) и две полутороспальные (90*200) кровати с хорошими ортопедическими матрасами, а также ортопедический раскладывающийся диван с полноценным двуспальным местом», — говорится в объявлении.

Также в комплекте рабочее место, две лоджии с мебелью и «две полноценные ванные комнаты (с ванной и с душем)», которые «позволят без очереди пользоваться всеми благами водных процедур». Отзывов у объекта пока нет.

5. «Двушка» с дизайнерским ремонтом и «шикарным видом на закат» — 10 000 в сутки

Двухкомнатная квартира площадью 60 м² расположена на ул. Юрия Гагарина. Здесь смогут разместиться до четырёх жильцов. Гостям обещают «удобную кухню с просторной обеденной зоной и барной стойкой для вечернего отдыха, двуспальную кровать с чистым постельным бельём для крепкого сна, а также большой раскладной диван в гостиной». «Шикарный вид с лоджии 8-го этажа на красивый закат» прилагается.

Обзор: Игнат Родионов / «Новый Калининград», фотографии с сайтов avito.ru и sutochno.ru